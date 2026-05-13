Jérôme Conrad élu président de Sesamlld

Le président d’Ayvens France est élu président du syndicat des loueurs longue durée. Jérôme Conrad succède à Sarah Roussel, ex-directrice générale d’Arval France, qui occupait cette fonction depuis 2024.

Jérôme Conrad est élu président de Sesamlld pour deux ans. ©Ayvens

Jérôme Conrad est le nouveau président de Sesamlld, le syndicat des loueurs longue durée. Le président d’Ayvens France succède à Sarah Roussel. Cette dernière occupait cette fonction depuis juin 2024 mais son départ d’Arval France l’obligeait à renoncer à briguer un nouveau mandat.

Charge à présent à Jérôme Conrad de monter en première ligne pour "défendre les intérêts de la profession auprès des pouvoirs publics", annonce le syndicat, pour un mandat de deux ans. Il officiait déjà au sein de l’organisation en qualité de vice-président.

"Je suis particulièrement fier de la confiance que me témoignent les adhérents de Sesamlld pour assurer la présidence du syndicat, réagit Jérôme Conrad à la suite de son élection. Notre secteur est au cœur des grandes transformations de la mobilité, et la LLD constitue une solution aujourd’hui incontournable pour structurer la gestion de la mobilité des entreprises et contribuer à la décarbonation de leurs usages".

Le nouveau président de Sesamlld est fort d’une solide expérience dans le secteur des services financiers et de la LLD. Diplômé de l'Edhec, il a débuté sa carrière en 1997 chez RCI Bank & Services.

Après avoir occupé différentes fonctions dans le contrôle de gestion, il est nommé directeur financier de la filiale italienne de RCI Bank & Services en 2004 et devient directeur adjoint Europe du groupe en 2008. En 2010, il est promu directeur général en charge des activités Nissan Finance et du pilotage des marques pour le groupe RCI Bank & Services.

En 2013, Jérôme Conrad rejoint LeasePlan France en tant que directeur financier avant d’être nommé directeur général en 2019. Après le rachat du loueur par son concurrent ALD, il devient directeur général délégué de la nouvelle structure Ayvens France. Il est ensuite promu président de la filiale française du loueur de la Société Générale en septembre 2024.