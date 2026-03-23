Luc Soriau remplace Sarah Roussel à la direction d'Arval France

Nommée directrice des ressources humaines du groupe BNP Paribas, Sarah Roussel laisse sa place à la direction générale d'Arval France à Luc Soriau. Ce dernier prendra ses nouvelles fonctions à partir du 1er juin 2026.

Luc Soriau prendra les fonctions de directeur général d'Arval Fracce à partir du 1er juin 2026. ©Arval

À partir du 1er juin 2026, Luc Soriau prendra la direction générale d’Arval France. Il succédera donc à Sarah Roussel, qui est quant à elle nommée directrice des ressources humaines du groupe BNP Paribas.

Fort d’un parcours international et d’une expérience en management et en développement commercial, Luc Soriau insufflera "une nouvelle dynamique", comme le souligne le communiqué de presse, afin de poursuivre le développement de la mobilité durable et renforcer le positionnement d’Arval France, qui gère aujourd’hui une flotte de près de 367 000 véhicules.

Luc Soriau bénéficie de 19 années d’expérience de direction générale chez Arval, après un début de carrière de 18 ans au sein du groupe Renault, où il a occupé des responsabilités variées dans la vente en France et à l’international, le marketing, les réseaux de concessionnaires en France, la finance ainsi que dans les directions de projets véhicules, comme la conception amont des futurs modèles.

Un profil international

En 2007, Luc Soriau rejoint Arval pour créer la filiale en Turquie, qu’il dirigera jusqu’en 2015 avant de devenir directeur général d’Arval en Espagne. Durant son mandat, la flotte y a plus que doublé, portée par le développement du segment Retail et des partenariats stratégiques avec les constructeurs automobiles ainsi que la banque CaixaBank.

En 2021, il prend la responsabilité de la région Amérique latine comme directeur régional, pilotant ainsi les quatre filiales d’Arval au Brésil, au Chili, au Pérou et en Colombie.

"Nous sommes ravis d’accueillir Luc Soriau à la tête d’Arval France, a indiqué Alain van Groenendael, administrateur directeur général d’Arval. Sa vision stratégique et sa capacité à piloter des transformations majeures seront déterminantes pour accompagner nos ambitions et accélérer le développement de nos solutions de mobilité en France. Je tiens à remercier Sarah Roussel pour son engagement et la transformation d’Arval France qu’elle a opérée dans un contexte stratégique exigeant, ainsi que pour sa vision et ses objectifs orientés vers la satisfaction client. Ses actions, au-delà d’Arval, ont d’ailleurs été reconnues par son élection à la présidence du Sesamlld."