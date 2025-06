Alphabet s’associe à Casawatt pour simplifier la recharge à domicile

Le loueur longue durée annonce la signature d’un partenariat avec la start-up française Casawatt. Grâce à cet accord, les clients d’Alphabet France bénéficieront d’une solution simplifiée pour le suivi et la gestion de leurs frais de recharge à domicile.

Près de 86 % des recharges de véhicules électriques sont effectuées à domicile. ©AdobeStock-Petro

De nos jours, près de 86 % des recharges de véhicules électriques sont effectuées à domicile. Pourtant, l’absence de justificatifs normalisés peut rendre leur suivi complexe pour les gestionnaires de flottes comme pour les conducteurs. C’est donc dans le but de simplifier la gestion administrative des recharges à domicile qu’Alphabet France et Casawatt ont décidé de s’associer.

En s’appuyant sur la solution logicielle de Casawatt, qui connecte la télématique embarquée du véhicule au compteur communiquant Linky sans aucun équipement additionnel, Alphabet sera désormais en mesure de fournir à ses clients des relevés mensuels certifiés et exploitables.

"Grâce à ce partenariat stratégique avec Casawatt, Alphabet élimine un frein majeur à l’électrification des flottes : la complexité administrative des recharges à domicile. Nous apportons à nos clients une solution clé en main concrète, simple à mettre en œuvre et économiquement pertinente, qui renforce la maîtrise du TCO tout en accélérant la transition vers une mobilité durable au bénéfice des entreprises et de leurs collaborateurs", déclare Julien Chabbal, président-directeur général d’Alphabet France.

De son côté, la start-up française Casawatt, spécialisée dans la certification des recharges électriques à domicile, est née en 2023 d’un constat simple : la recharge à domicile, pourtant incontournable, reste insuffisamment exploitée faute d’outils adaptés. Pour pallier cette problématique, l’entreprise a donc développé une plateforme universelle, compatible avec toutes les prises et bornes domestiques comme avec l’ensemble des véhicules disposant d’un module de télématique.

"Notre ambition est de rendre la recharge à domicile aussi transparente qu’un plein en station. Ce partenariat stratégique reflète notre vision commune d’une mobilité plus fluide et durable. Il marque également une nouvelle étape dans la croissance de Casawatt en nous permettant de déployer notre solution à grande échelle et en nous apportant une reconnaissance de la valeur que nous apportons au marché", souligne quant à lui Frédéric Salley, fondateur de Casawatt.