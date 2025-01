La marque dirigée par Michael Lohscheller entend renouer avec la croissance en 2025, tant au niveau financier que commercial. Pour y parvenir, Polestar va étoffer sa gamme, notamment avec le Polestar 7 produit en Europe, développer son réseau de distribution et démarrer ses activités en France.

Michael Lohscheller annonce que 2025 sera la meilleure année de Polestar. ©Polestar

Polestar n’est pas passé loin de la correctionnelle. Baisse des ventes, pertes financières, réduction des effectifs, les signaux envoyés n’étaient pas des plus rassurants. La marque détenue par le groupe Geely, tout comme Volvo, veut tourner la page.

Avec l’arrivée d’un nouveau directeur général en août 2024, en la personne de Michael Lohscheller, l’ancien patron d’Opel, une nouvelle dynamique semble s’installer. En témoignent les ambitions annoncées par la marque pour 2025 et au-delà.

130 showrooms en Europe

Sur le plan financier tout d’abord, Polestar prévoit un Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ajusté positif dès cette année, ainsi qu’un free cash flow positif après investissements en 2027.

Les dirigeants de la marque comptent pour cela doper les ventes de 30 à 35 % entre 2025 et 2027, tout en dopant les marges, en réduisant "considérablement" les coûts fixes et en développant le réseau de distribution. Ce dernier passera progressivement de 70 à 130 showrooms en Europe et de 30 à 57 en Amérique du Nord.

Ce développement passera notamment par un déploiement de la marque en France courant 2025. "La France est l'un des marchés les plus importants et les plus dynamiques de véhicules électriques en Europe, il s’agit donc d'une destination évidente pour une marque premium comme Polestar. D’autres lancements, en Europe de l'Est, en Asie et en Amérique latine, sont prévus à partir de 2026", précise Polestar.

L’autre grand enjeu à venir, et pas des moindres, sera la "poursuite du travail avec Geely pour sécuriser de nouveaux financements en capital et en dette afin de financer le développement de Polestar et la mise en œuvre de sa stratégie", poursuit la marque dans un communiqué.

Polestar 7 produit en Europe

Toujours sur le plan financier, Polestar tire profit de son ADN 100 % électrique avec le mécanisme des crédits CO2. La marque fait partie du pool constitué avec Smart et Volvo, en somme le groupe Geely, pour aider Mercedes-Benz dans l’atteinte de ses objectifs CAFE.

"À l'avenir, Polestar prévoit une augmentation significative de la contribution financière des ventes de crédits CO2. Les marques traditionnelles peinant à passer aux véhicules électriques, la demande pour ces crédits devrait augmenter dans les années à venir, atteignant des montants à trois chiffres en millions de dollars par an à partir de 2025", anticipe la marque cousine de Volvo.

Le ton est donc à l’optimisme. Michael Lohscheller l’annonce, "2025 sera l'année la plus forte dans l'histoire de Polestar, tant en termes de volumes que de rentabilité". En plus de tous les éléments mentionnés, viendra s’ajouter la stratégie produit. Polestar prévoit deux lancements cette année avec la Polestar 5, un modèle GT à faible volume, et surtout la Polestar 7.

Ce second modèle sera un SUV compact dont le principal intérêt pour la clientèle européenne est qu’il sera produit sur le Vieux Continent. Une première pour la marque. Polestar ne précise pas, à ce stade, l’usine qui en assurera la fabrication. La gamme se composera alors de cinq modèles. Celle-ci comprend pour l’heure les Polestar 2, 3 et 4.