Foxconn à la rescousse d'une usine japonaise de Nissan ?

Selon plusieurs médias, Nissan est actuellement en discussion avec le constructeur taïwanais Foxconn pour lui céder une partie de son usine d'Oppama, au Japon. Le groupe prévoyait de fermer ce site situé au sud de Tokyo en mai 2025.

Nissan est actuellement en pourparlers avec Foxconn pour la fabrication de véhicules électriques sur le site d'Oppama du groupe nippon. ©AdobeStock-William

En difficulté, l’usine d’Oppama (Japon) de Nissan est en passe de trouver une bouée de sauvetage. En effet, le groupe nippon est actuellement en pourparlers avec Foxconn, constructeur taïwanais, pour la fabrication de véhicules électriques sur ce site se trouvant au sud de Tokyo, dans la ville portuaire de Yokosuka. Une information provenant de deux sources proches du dossier auprès de l’agence de presse Reuters et du quotidien économique Nikkei.

Il était pourtant envisagé par le groupe japonais, en mai 2025, de fermer le site. Elle faisait d’ailleurs partie du plan d’Ivan Espinosa, PDG de Nissan, qui visait la fermeture de 7 des 17 usines dans le monde du groupe et la réduction de 15 % de ses effectifs. L’arrivée de Foxconn dans l’équation pourrait permettre au site d’éviter la fermeture et la suppression de 3 900 postes d'employés et de fournisseurs.

Pour le moment, Nissan n’a pas confirmé les informations de Nikkei. Foxconn, de son côté, n'a pas souhaité répondre aux sollicitations de Reuter. Selon le média japonais Kyodo News, il ne s’agirait que d’une partie de l’usine d’Oppama qui serait concernée par le plan d’acquisition du constructeur nippon.