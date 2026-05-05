Marché BtoB : le Renault Scenic E-Tech en patron

Publié le 5 mai 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 4 min de lecture

Avec 13 462 immatriculations recensées en avril 2026, les voitures électriques ont vu leurs livraisons bondir de 68,9 % sur les canaux BtoB, atteignant une part de marché de 39,8 %. Le Renault Scenic E-Tech devient le véhicule le plus vendu chez les flottes toutes énergies confondues, une première pour un modèle 100 % électrique !

Pour la première fois, la voiture la plus vendue sur le marché des flottes depuis le début de l'année 2026 est un modèle 100 % électrique. Il s'agit du Renault Scenic E-Tech. ©Renault

Les livraisons de modèles électriques continuent leur envolée sur le marché des flottes. En avril 2026, ce sont en effet un total de 13 462 voitures à batterie qui ont été immatriculées sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations). Cette belle performance se traduit par une hausse de 68,9 % des mises à la route de modèles électriques en l’espace d’un an, et par une part de marché de 39,8 % sur ce quatrième mois de l’année. Les flottes replongent en avril 2026 Au cumul depuis le début de l’année 2026, les ventes de voitures électriques ont donc grimpé de 65,7 %, pour atteindre 52 472 exemplaires écoulés, soit 38,9 % du marché des flottes. À titre de comparaison, il y a un an, ce chiffre était de 31 674 unités (21,1 % du marché). Le Renault Scenic E-Tech en best-seller En avril 2026, Renault est incontestablement le champion de l’électrique chez les flottes. Avec un total de 2 864 immatriculations de modèles à batterie, le constructeur français termine loin devant Skoda (1 229 exemplaires) et Peugeot (1 068 ex.). Volkswagen (1 062 ex.) et BMW (857 ex.) complètent le top 5 des marques les plus plébiscitées sur l’électrique en BtoB. Pour ce qui est des modèles les plus vendus, le Renault Scenic E-Tech, qui comptabilise à lui seul 1 436 mises à la route en avril 2026, arrive en tête des immatriculations de voitures électriques chez les flottes. Au cumul depuis le début de l’année, le SUV du Losange s’est écoulé à 6 515 exemplaires, ce qui en fait le modèle le plus apprécié en BtoB, toutes énergies confondues. C’est d’ailleurs la première fois qu’un véhicule 100 % électrique réalise cette performance ! En deuxième position, on retrouve le Tesla Model Y (2 895 ex.) qui devance la Renault 5 E-Tech (3e ; 2 844 ex.). Au pied du podium, il y a une nouvelle fois un modèle Renault, puisque la Megane E-Tech termine à la quatrième place avec 2 263 unités vendues depuis le début de l’année 2026. Enfin, le Skoda Elroq (5e ; 2 256 ex.), auréolé du titre de Voiture de l’année 2025 par la rédaction du Journal des Flottes, vient compléter le top 5 des modèles électriques les plus vendus en BtoB de janvier à avril 2026. Top 20 des modèles électriques les plus vendus en BtoB de janvier à avril 2026 Modèle Volume 1 Renault Scenic E-Tech 6 515 2 Tesla Model Y 2 895 3 Renault 5 E-Tech 2 844 4 Renault Megane E-Tech 2 263 5 Skoda Elroq 2 256 6 Ford Explorer 1 999 7 BMW iX1 1 849 8 Volkswagen ID.4 1 639 9 Citroën ë-C3 1 436 10 Peugeot e-3008 1 367 11 Skoda Enyaq 1 217 12 Peugeot e-5008 1 185 13 Cupra Born 1 176 14 Peugeot e-208 1 098 15 Ford Puma 1 074 16 Mercedes-Benz CLA 1 060 17 Hyundai Kona 1 012 18 Volkswagen ID.3 941 19 Audi Q4 e-tron 902 20 BMW iX2 899 Top 20 des modèles les plus vendus (toutes énergies confondues) en BtoB de janvier à avril 2026 Marque Modèle Volume Part de marché 1 Renault Scenic E-Tech 6 515 4,8 % 2 Renault Clio V 6 417 4,8 % 3 Citroën C3 5 148 3,8 % 4 Peugeot 208 5 112 3,8 % 5 Peugeot 3008 4 834 3,6 % 6 Peugeot 308 3 834 2,8 % 7 Renault Symbioz 3 425 2,5 % 8 Peugeot 2008 3 298 2,4 % 9 Peugeot 5008 3 219 2,4 % 10 Tesla Model Y 2 895 2,1 % 11 Renault 5 E-Tech 2 844 2,1 % 12 BMW X1 2 775 2,1 % 13 Toyota Yaris 2 661 2 % 14 Renault Austral 2 325 1,7 % 15 Renault Megane

E-Tech 2 263 1,7 % 16 Skoda Elroq 2 256 1,7 % 17 Ford Explorer 1 999 1,5 % 18 Renault Captur 1 991 1,5 % 19 Toyota Yaris Cross 1 877 1,4 % 20 Skoda Octavia 1 760 1,3 %

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