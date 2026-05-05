Marché BtoB : le Renault Scenic E-Tech en patron
Publié le 5 mai 2026
Les livraisons de modèles électriques continuent leur envolée sur le marché des flottes. En avril 2026, ce sont en effet un total de 13 462 voitures à batterie qui ont été immatriculées sur les canaux BtoB (loueurs longue durée, sociétés et administrations).
Cette belle performance se traduit par une hausse de 68,9 % des mises à la route de modèles électriques en l’espace d’un an, et par une part de marché de 39,8 % sur ce quatrième mois de l’année.
Au cumul depuis le début de l’année 2026, les ventes de voitures électriques ont donc grimpé de 65,7 %, pour atteindre 52 472 exemplaires écoulés, soit 38,9 % du marché des flottes. À titre de comparaison, il y a un an, ce chiffre était de 31 674 unités (21,1 % du marché).
Le Renault Scenic E-Tech en best-seller
En avril 2026, Renault est incontestablement le champion de l’électrique chez les flottes. Avec un total de 2 864 immatriculations de modèles à batterie, le constructeur français termine loin devant Skoda (1 229 exemplaires) et Peugeot (1 068 ex.). Volkswagen (1 062 ex.) et BMW (857 ex.) complètent le top 5 des marques les plus plébiscitées sur l’électrique en BtoB.
Pour ce qui est des modèles les plus vendus, le Renault Scenic E-Tech, qui comptabilise à lui seul 1 436 mises à la route en avril 2026, arrive en tête des immatriculations de voitures électriques chez les flottes. Au cumul depuis le début de l’année, le SUV du Losange s’est écoulé à 6 515 exemplaires, ce qui en fait le modèle le plus apprécié en BtoB, toutes énergies confondues. C’est d’ailleurs la première fois qu’un véhicule 100 % électrique réalise cette performance !
En deuxième position, on retrouve le Tesla Model Y (2 895 ex.) qui devance la Renault 5 E-Tech (3e ; 2 844 ex.). Au pied du podium, il y a une nouvelle fois un modèle Renault, puisque la Megane E-Tech termine à la quatrième place avec 2 263 unités vendues depuis le début de l’année 2026.
Enfin, le Skoda Elroq (5e ; 2 256 ex.), auréolé du titre de Voiture de l’année 2025 par la rédaction du Journal des Flottes, vient compléter le top 5 des modèles électriques les plus vendus en BtoB de janvier à avril 2026.
Top 20 des modèles électriques les plus vendus en BtoB de janvier à avril 2026
|Modèle
|Volume
|1
|Renault Scenic E-Tech
|6 515
|2
|Tesla Model Y
|2 895
|3
|Renault 5 E-Tech
|2 844
|4
|Renault Megane E-Tech
|2 263
|5
|Skoda Elroq
|2 256
|6
|Ford Explorer
|1 999
|7
|BMW iX1
|1 849
|8
|Volkswagen ID.4
|1 639
|9
|Citroën ë-C3
|1 436
|10
|Peugeot e-3008
|1 367
|11
|Skoda Enyaq
|1 217
|12
|Peugeot e-5008
|1 185
|13
|Cupra Born
|1 176
|14
|Peugeot e-208
|1 098
|15
|Ford Puma
|1 074
|16
|Mercedes-Benz CLA
|1 060
|17
|Hyundai Kona
|1 012
|18
|Volkswagen ID.3
|941
|19
|Audi Q4 e-tron
|902
|20
|BMW iX2
|899
Top 20 des modèles les plus vendus (toutes énergies confondues) en BtoB de janvier à avril 2026
|Marque
|Modèle
|Volume
|Part de marché
|1
|Renault
|Scenic E-Tech
|6 515
|4,8 %
|2
|Renault
|Clio V
|6 417
|4,8 %
|3
|Citroën
|C3
|5 148
|3,8 %
|4
|Peugeot
|208
|5 112
|3,8 %
|5
|Peugeot
|3008
|4 834
|3,6 %
|6
|Peugeot
|308
|3 834
|2,8 %
|7
|Renault
|Symbioz
|3 425
|2,5 %
|8
|Peugeot
|2008
|3 298
|2,4 %
|9
|Peugeot
|5008
|3 219
|2,4 %
|10
|Tesla
|Model Y
|2 895
|2,1 %
|11
|Renault
|5 E-Tech
|2 844
|2,1 %
|12
|BMW
|X1
|2 775
|2,1 %
|13
|Toyota
|Yaris
|2 661
|2 %
|14
|Renault
|Austral
|2 325
|1,7 %
|15
|Renault
|Megane
E-Tech
|2 263
|1,7 %
|16
|Skoda
|Elroq
|2 256
|1,7 %
|17
|Ford
|Explorer
|1 999
|1,5 %
|18
|Renault
|Captur
|1 991
|1,5 %
|19
|Toyota
|Yaris Cross
|1 877
|1,4 %
|20
|Skoda
|Octavia
|1 760
|1,3 %
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.