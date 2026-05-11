La LLD VO arrive chez Athlon

Publié le 11 mai 2026 ■ Par Damien Chalon ■ 2 min de lecture

Athlon s’empare du sujet de la location longue durée de voitures d’occasion électriques. Le loueur ajoute cette brique à son bouquet de services, en proposant des loyers jusqu’à 30 % moins chers par rapport à des modèles neufs.

Athlon lance une offre de LLD de voitures d'occasion électriques. ©AdobeStock-atar

La location longue durée de voitures d’occasion fait son bonhomme de chemin chez les grands acteurs du secteur de la LLD. C’est aujourd’hui au tour d’Athlon d’entrer dans la danse, en focalisant son offre sur les modèles électriques. Le loueur ajoute cette prestation à son catalogue afin, est-il précisé, de "répondre aux enjeux économiques et environnementaux", sans compromis sur la qualité. Sur ce dernier point, les voitures proposées bénéficient d’un contrôle technique approfondi, d’un nettoyage complet et d’une révision systématique conforme aux exigences des constructeurs. Des loyers plus attractifs Sur le volet économique, Athlon communique sur le fait que les loyers peuvent être jusqu’à 30 % moins chers comparé à des modèles neufs équivalents. Tous les contrats sont par ailleurs assortis des services classiques d’un contrat de LLD, à commencer par la maintenance et l’assistance. Stéphane Chemama, Athlon France : "Les perspectives d'amélioration sur le marché de la LLD restent mesurées en 2026" "Différents services complémentaires peuvent être intégrés" et "la flexibilité contractuelle reste équivalente à celle des offres traditionnelles de LLD", complète le loueur. Reste aux entreprises intéressées à trouver le modèle qui leur convient, en fonction du stock disponible. Un autre atout de la LLD VO, électrique ou non, est évidemment la rapidité de livraison, généralement sous un mois. Les véhicules peuvent en outre être livrés directement sur le site du client.

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