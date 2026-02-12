Stéphane Chemama, Athlon France : "Les perspectives d'amélioration sur le marché de la LLD restent mesurées en 2026"

Le Journal des Flottes : Quel bilan tirez-vous du marché de la LLD en France en 2025 ? Un commentaire sur la performance d'Athlon France ?

Stéphane Chemama : En 2025, le marché de la location longue durée a immatriculé un peu moins de 600 000 véhicules, ce qui représente une baisse d’environ 6 %. Dans ce contexte chahuté, Athlon est tout de même parvenu à réaliser un bon exercice 2025. Ces bons résultats sont le fruit du travail de nos équipes engagées auprès de nos clients.

JDF : Avez-vous constaté une augmentation du mix des véhicules 100 % électriques dans les prises de commandes ?

S.C. : Les loueurs longue durée ont été impactés par d’importantes évolutions réglementaires et fiscales en 2025. Si l’écoscore a été créé en décembre 2023, il ne concernait initialement que l’attribution du bonus écologique, qui a été supprimé pour les entreprises dans la foulée. C’est plus tard, et notamment en 2025, que le concept d’écoscore a été introduit dans les car policies de nos clients et a drastiquement accéléré l’électrification de leur parc automobile. Si l’on regarde le top dix des prises de commandes de modèles 100 % électriques chez Athlon France, l’intégralité des véhicules est donc écoscorée.

Ceci s’explique également par la nouvelle réforme des avantages en nature, rétroactive au 1er février 2025, qui est très favorable aux véhicules électriques écoscorés. Beaucoup de conducteurs ont ainsi fait le choix de passer sur des motorisations 100 % électriques. À date, 45 % des prises de commandes chez Athlon concernent donc des voitures à batterie. Sur les immatriculations, nous étions à 40 % de véhicules entièrement électriques en décembre 2025, quand le marché de la LLD était de son côté à 33 %.

JDF : L’augmentation des véhicules électriques financés est-elle uniquement due aux changements de réglementation sur le marché des flottes ?

S.C. : De manière plus générale, nous avons aussi constaté une prise de conscience collective de la nécessité d’accélérer la transition énergétique chez nos clients. D’autant qu’avec plus de 186 000 points de charge ouverts au public en France, le réseau offre aujourd’hui un maillage suffisamment dense, qui permet de répondre pleinement à l’usage d’un véhicule électrique. Sans parler du prix de la recharge qui est dorénavant bien plus maîtrisé. Ces facteurs expliquent aussi selon moi la hausse des véhicules 100 % électriques au sein des car policies des entreprises.

JDF : L'attentisme des clients observé en 2025, face aux nouvelles réglementations et à la transition du marché vers l'électrique, sera-t-il selon vous encore d'actualité en 2026 ?

S.C. : La majorité des changements fiscaux prévus pour 2026 ont déjà été annoncés par le projet de loi de finances 2025. Les loueurs mais aussi les clients ont donc eu beaucoup plus de temps pour se préparer à ces évolutions réglementaires. Construire une car policy prend du temps et en 2025, nos clients ont été surpris par la réforme des avantages en nature ou encore la mise en place de la taxe annuelle incitative (TAI). En 2026, nous ne devrions donc pas connaître les mêmes bouleversements.

JDF : À quoi peut-on s'attendre pour le marché LLD en 2026 ?

S.C. : Les perspectives d’amélioration restent mesurées car le marché est en pleine mutation. Les flottes d’entreprises devraient garder un niveau similaire à celui de 2025. Mais nous pouvons également nous attendre à une légère augmentation liée à l’effet de rattrapage des prises de commandes au deuxième semestre 2025, dont les immatriculations seront visibles au premier semestre 2026.

JDF : L'annonce du rachat d'Athlon par Arval a-t-elle impacté le niveau d'activité ?

S.C. : Chez Athlon, nous allons continuer à délivrer la même qualité de services à nos clients. Cette annonce d’entrée en négociations exclusives avec Arval ne doit en aucun cas impacter ce que nous avons à faire en 2026.

JDF : Quelle sera la feuille de route d'Athlon au cours de l'année 2026 ?

S.C. : Depuis la pandémie, le secteur automobile a été impacté par un certain nombre de crises. Il devient donc de plus en plus difficile d’anticiper l’état du marché et nous avons encore du mal à retrouver les niveaux de prises de commandes et d’immatriculations d’avant pandémie. Avec nos équipes, notre mission reste néanmoins d’accompagner nos clients dans la transition énergétique. Nous allons ainsi poursuivre l’électrification des flottes en 2026 car la pression fiscale reste forte pour les modèles non écoscorés.

Nous avons aussi un vrai rôle à jouer dans le conseil, via notre département Athlon Consulting, qui accompagne les gestionnaires de parcs et les décideurs des entreprises dans leurs prises de décision. Nous les aidons notamment à construire leur car policy en fonction de leurs usages, mais aussi à y voir plus clair sur les nouvelles réformes fiscales. Nous continuerons donc à être présents auprès de nos clients pour qu'ils puissent atteindre leurs objectifs.