Sesamlld appelle à la relance du marché BtoB

Le secteur de la location longue durée doit faire face au déclin inédit de certains indicateurs, à commencer par le vieillissement accéléré de son parc sous contrat. Sesamlld appelle les pouvoirs publics à prendre des mesures pour contrecarrer ce phénomène et relancer plus globalement un marché BtoB gangréné par l’instabilité fiscale.

Le Sesamlld appelle à assouplir le régime des AEN pour les voitures électriques non écoscorées. ©AdobeStock-Kadmy

La plupart des indicateurs du marché automobile ont tourné au rouge vif en 2025, un déclin auquel n’a pas échappé le secteur de la location longue durée. Sesamlld, le syndicat représentant les principaux loueurs, tire pour l’une des premières fois de son histoire un bilan pour le moins morose.

L’an passé, le canal de la LLD a été à l’origine, selon des données fournies par Dataneo au syndicat, de 584 187 immatriculations de voitures particulières et d’utilitaires légers. Un volume en repli de 6,1 %. Ce volume a représenté 29,3 % du marché global et 60,4 % du marché BtoB.

Recul "historique" du parc en LLD

Habituellement en croissance, le secteur a donc cédé du terrain, plus que le marché global, à -5,1 %. Sesamlld constate d’ailleurs une baisse "historique" de son parc total cumulé en France. Il est passé de 1,93 million de véhicules en 2024 à 1,9 million l’an passé.

Les loueurs constatent en parallèle un vieillissement accéléré de leur parc, du fait du prolongement massif des contrats. L’âge moyen des véhicules en LLD était de 3 ans en 2017, il est aujourd’hui proche de 4,5 ans. Cet indicateur a bondi de 27,7 % depuis 2020.

"Les entreprises ont été particulièrement attentistes en 2025, les commandes ont été mises sur pause en raison des modifications de réglementation, perçues comme très brutales", décrypte Sarah Roussel, présidente du Sesamlld. Une allusion à peine masquée à la réforme des avantages en nature et à l’instauration de la taxe annuelle incitative au verdissement.

"Cet attentisme bloque le renouvellement des flottes et raréfie les véhicules d’occasion récents, ce qui compromet à la fois la décarbonation, la production industrielle et les recettes publiques", poursuit la présidente.

Revoir le dispositif des AEN

Le syndicat n’entend pas se résigner face à la situation et se veut force de proposition. Il appelle tout d’abord à assurer une meilleure prévisibilité et progressivité des "dispositifs incitatifs et punitifs pour les véhicules neufs afin de débloquer les décisions d’investissement au niveau des entreprises".

Il est ensuite proposé de revenir sur l’un des volets de la réforme des avantages en nature. "Nous demandons que les véhicules électriques non écoscorés soient différenciés des véhicules thermiques dans le traitement des AEN", avance Sarah Roussel. Le syndicat émet l’idée d’un niveau intermédiaire d’AEN pour ces modèles électriques.

À ce propos, le Sesamlld a fait ses calculs et les modèles écoscorés ont représenté 82,8 % des modèles électriques immatriculés en LLD en 2025. Ce qui tend à prouver l’efficacité du dispositif. Le syndicat regrette toutefois que 67,2 % des véhicules électriques sur le marché ne soient pas écoscorés. Les entreprises sont donc privées d’une grande partie de l’offre, sauf à s’exposer à des AEN salés.

Les modèles électriques sont au passage les seuls à avoir progressé en LLD, passant de 17,8 % à 24,2 % des mises à la route (141 361 unités). Ce qui a permis aux émissions de CO2 moyennes des immatriculations sur le canal de tomber à 78,9 g/km, contre 94,4 g/km pour le marché global.

Soutenir les VO électriques

Une dernière proposition du syndicat vise à mettre rapidement en place des mesures de soutien aux véhicules d’occasion, notamment sur les modèles électriques. Le but est de les rendre plus accessibles. Le constat des membres du Sesamlld est que les électriques sont plus longues à revendre et ralentissent actuellement la rotation des parcs.

Un dispositif de soutien aux VO électriques permettrait de dynamiser la demande, sachant que les clients sont davantage orientés pour l’heure vers les motorisations thermiques et hybrides non rechargeables.

Pour 2026, Sesamlld ne voit pas vraiment de signe de reprise du marché de la LLD. "Nous devrions être dans les mêmes zones qu’en 2025, les entreprises vont encore prolonger", estime Sarah Roussel. Outre la réglementation française, déjà très stricte, vient désormais s’ajouter le sujet européen, "ce qui ne contribue pas à créer un contexte simple pour les entreprises", regrette la présidente.