La quête d’un partenaire de LLD reste une priorité de Mobilize

Les récentes annonces du groupe Renault à propos de Mobilize ont surpris plus d’un observateur. L’entité de mobilité a coupé ses activités dans l’autopartage et surtout ses véhicules Duo et Bento, quelques mois seulement après leur commercialisation.

Cela interroge sur la suite donnée aux autres gros dossiers du moment. À commencer par celui de la quête d’un partenaire dans la location longue durée. Mobilize, contacté par la rédaction, assure que le "projet n’est pas à l’arrêt" et que la croissance dans le LLD demeure "une priorité stratégique".

Départ des hommes clés

La volonté de Mobilize reste en outre de "devenir un leader européen de la LLD multimarque". Et de rappeler que la croissance dans ce domaine est de 15 % en 2025 et que trois nouveaux pays ont été ouverts récemment (Maroc, Colombie et Allemagne).

Pourtant, depuis les premiers échos remontant à mai 2024, rien ne semble avoir évolué. Rappelons que les rares informations faisaient état d’une lettre d’intention entre le groupe Renault et Santander en vue d’une alliance se rapprochant de celle nouée entre Stellantis et Crédit Agricole pour Leasys.

Quelques mois plus tard, en novembre 2024, Gianluca De Ficchy, alors directeur général de Mobilize, confirmait que le groupe était à la recherche d’un partenaire. "Toutes les pistes sont ouvertes. Nous discutons avec de nombreux opérateurs du marché et tout le monde peut être un candidat potentiel. Nous aurons prochainement les idées claires pour comprendre comment nous allons nous positionner sur la location longue durée dans le futur", nous confiait-il.

Depuis, plus rien. D’autant que les principaux porteurs du projet en interne sont partis. Luca de Meo a quitté le navire Renault en juillet 2025, Gianluca De Ficchy ayant fait de même en octobre. Est venu s’ajouter le départ en novembre d’Enrico Rossini, le directeur de Mobilize Lease&Co, la branche de location longue durée.

Martin Thomas à la manœuvre

Le dossier est désormais entre les mains de Martin Thomas, directeur général de Mobilize Financial Services. Mobilize nous assure que le départ des trois dirigeants n’a pas impacté le processus dans la mesure où il s’agit d’un projet d’entreprise. Les négociations se poursuivent donc et devraient aboutir en 2026.

Néanmoins, selon nos informations, quelques points semblent peu favorables au constructeur au losange. La potentielle coentreprise avec Santander ne serait pas à 50/50, comme ont pu le faire Stellantis et Crédit Agricole, mais à 51/49 en faveur de la banque espagnole. La conséquence serait que le siège de la structure serait basé en Espagne.

Un autre point dans la balance serait celui des valeurs résiduelles des véhicules électriques, que Mobilize supporterait plus que son allié potentiel…