Fabrice Denoual prend les rênes de Mobilize Lease&Co France

Publié le 25 juillet 2025 ■ Par Damien Chalon ■ 3 min de lecture

Mobilize Financial Services France restructure sa filiale de location longue durée. Fabrice Denoual est nommé directeur de Mobilize Lease&Co France, épaulé par Jean Raia aux opérations et Sylvain Schuler aux ventes et au marketing.

Fabrice Denoual est nommé directeur de Mobilize Lease&Co France. ©Ayvens

Une nouvelle équipe de direction est nommée chez Mobilize Lease&Co France. La branche de location longue durée de Mobilize Financial Services France sera dirigée, à compter du 1er septembre 2025, par Fabrice Denoual. Fort d’une longue expérience dans le secteur de la LLD acquise chez ALD Automotive puis Ayvens, Fabrice Denoual occupait dernièrement le poste de directeur de l’activité européenne de Ford Lease/Ford Fleet Management au sein de la filiale de la Société Générale, qui opère en qualité de captive. Jean Raia et Sylvain Schuler en renfort Fabrice Denoual sera épaulé dans sa nouvelle mission par Jean Raia, nommé directeur adjoint et directeur des opérations, et par Sylvain Schuler, qui occupera la fonction de directeur des ventes et du marketing. Jean Raia occupait depuis 2020 le poste de directeur des ventes spéciales. À ce titre, il était directeur général délégué de Diac Location et DGA de Renault Parc Entreprises. Il fut auparavant directeur régional pour le compte de Renault ou encore directeur de la Business Unit Nissan Finance. Pour sa part, Sylvain Schuler assurait depuis peu l’intérim en tant que directeur général de la filiale Mobilize Financial Services Belgique/Luxembourg. Il évolue dans le groupe Renault depuis 2001. Il a occupé des fonctions telles que directeur marketing France de la Diac et directeur de la Business Unit Dacia au sein de RCI Banque. Mobilize recherche bien un partenaire dans le leasing "Cette réorganisation témoigne de l’importance du développement de l’activité du leasing opérationnel au sein des priorités stratégiques de l’entreprise", commente Frédéric Schneider, directeur général de Mobilize Financial Services France. "Fabrice Denoual, poursuit-il, apporte sa connaissance d’un grand loueur multimarque et du marché français. Jean Raia bénéficie d’une connaissance approfondie de Renault et Dacia France, ainsi que de nos opérations. Au-delà de son expertise des marques Renault et Dacia, Sylvain Schuler, pour sa part, maîtrise le marché français et possède une solide expérience corporate, qui lui a permis de s’ouvrir aux meilleures pratiques d’autres filiales du groupe". Alliance avec un acteur bancaire Mobilize Financial Services, en procédant à cette réorganisation, aligne l’entité française sur le modèle international de Mobilize Lease&Co. Dans son communiqué, l'entreprise précise que les équipes de Mobilize Lease&Co France travailleront "en étroite collaboration avec les marques Renault, Dacia, Alpine et Nissan, ainsi que leurs réseaux de distribution". Mobilize Financial Services mise sur la location longue durée pour accélérer sa croissance Ajoutons que la nomination de cette nouvelle équipe en France précède une probable alliance de Mobilize Financial Services avec un acteur bancaire pour accélérer son développement dans le secteur de la LLD.

