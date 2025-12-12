Le groupe Renault enterre déjà le Mobilize Duo

Arrivé dans les concessions françaises en avril 2025, le Mobilize Duo ne sera déjà bientôt plus commercialisé. Le quadricycle 100 % électrique n’est pas parvenu à répondre aux attentes du groupe Renault et à s’imposer sur un marché de niche où la Citroën Ami règne en maître.

La carrière du Mobilize Duo n'aura même pas duré un an. ©Renault/Thibaud Chevalier-Planimonteur

Même pas un an… et le Mobilize Duo tire déjà sa révérence. Le groupe Renault vient en effet d’officialiser l’arrêt de la commercialisation de son quadricycle 100 % électrique. Arrivé dans le réseau de la marque en avril 2025, le Mobilize Duo n’aura donc même pas eu le temps de souffler sa première bougie. Sa déclinaison cargo, baptisée Bento, connaîtra le même sort.

Maintes fois repoussé, celui qu’on annonçait comme le successeur du Renault Twizy n’a finalement pas su répondre aux attentes du Losange. Disponible avec ou sans permis, il n’a pas non plus réussi à s’imposer sur le marché des quadricycles 100 % électriques, largement dominé par la Citroën Ami.

Les commandes restent néanmoins ouvertes jusqu’au 31 décembre 2025 dans les cinq pays où le quadricycle est commercialisé, à savoir la France, l’Espagne, l’Italie, les Pays-Bas et la Suisse. Contacté par notre rédaction, Mobilize nous a assuré que toutes les commandes déjà effectuées seront honorées et livrées, tandis que l’après-vente sera assuré pour les rares propriétaires du modèle.

Les raisons de l’échec du Duo

Quelles sont les raisons d’un arrêt aussi prématuré ? D’abord, le manque de notoriété de la marque Mobilize a sans doute pesé sur l’échec commercial du Duo. Beaucoup n’ont sûrement pas compris que Mobilize faisait partie de l’écosystème du groupe Renault.

Le constructeur l’a bien compris et commence par ailleurs à retirer le nom Mobilize de certains de ses produits. "L'utilisation commerciale de la marque Mobilize continue pour Mobilize Financial Services et sera évaluée, pour les autres offres, au cours des prochains mois", peut-on ainsi lire dans un communiqué.

Ensuite, le positionnement tarifaire du quadricycle 100 % électrique n’était pas bon, surtout pour sa version L6 pouvant être conduite sans permis de conduire. Richement dotée, avec notamment un airbag de série, la version sans permis du Mobilize Duo était en effet disponible à l’achat pour 9 990 euros, quand la Citroën Ami ne demande que 8 190 euros.

"Certaines activités développées par Mobilize Beyond Automotive sont arrêtées, soit parce que leurs perspectives de rentabilité financière sont limitées, soit car les synergies avec les activités cœur du groupe sont limitées. Le quadricycle électrique Duo et le service d'autopartage Zity à Milan sont arrêtés. Les activités de Zity à Madrid seront progressivement arrêtées à compter de l'année prochaine", a par ailleurs précisé le groupe Renault.