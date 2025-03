Il se sera fait attendre… Mais le Mobilize Duo arrive enfin dans le réseau Renault à compter du 1er avril 2025. Ce quadricycle 100 % électrique, offrant une autonomie maximale de 161 km, pourra également bénéficier du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE) pour les clients particuliers et professionnels.

Disponible en concessions le 1er avril 2025, le Mobilize Duo est éligible au dispositif des CEE pour les clients particuliers et professionnels. ©Mobilize

Cette fois-ci, c’est la bonne ! Après plus de deux ans et demi d’attente, le Mobilize Duo débarque dans les concessions françaises. Ce quadricycle 100 % électrique, disponible avec ou sans permis, et d’une autonomie maximale de 161 km, sera en effet proposé à l’essai dans l'ensemble du réseau Renault en France, dès le 1er avril 2025.

Autre bonne nouvelle, ce concurrent de la Citroën Ami sera éligible au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE). Les particuliers peuvent ainsi bénéficier d’une prime allant de 240 à 460 euros, tandis que celle des clients professionnels peut atteindre jusqu’à 1 090 euros. Ces primes sont directement déductibles du prix d’achat, le réseau Renault prenant entièrement en charge les démarches liées aux CEE pour les clients.

La première version du Mobilize Duo (45 Neo), pouvant se conduire avec le permis AM (vitesse limitée à 45 km/h), est donc disponible à l’achat à partir de 9 750 euros, prime de 240 euros du dispositif CEE déduite, ou en location longue durée à 69 euros par mois pendant 37 mois (avec un premier loyer majoré de 1 380 euros).

Sa version L7 peut, quant à elle, atteindre la vitesse de 80 km/h et nécessite la détention du permis B ou A1. Le Mobilize Duo 80 Pro, à destination des entreprises et opérateurs de mobilité partagée, est proposé à l’achat à partir de 10 510 euros, prime de 1 090 euros du dispositif CEE déduite. La version 80 Evo, plus riche en équipements, est quant à elle vendue 12 040 euros (prime de 460 euros déduite). En LLD, comptez un minimum de 79 euros par mois pendant 37 mois avec un premier loyer de 3 730 euros.