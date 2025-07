Essai Nissan Qashqai e-Power : une évolution sans concession

Nissan lance la troisième génération de sa technologie e-Power sur l’actuel Qashqai. Entièrement repensée, cette motorisation hybride promet un progrès d'efficience énergétique, des émissions réduites ainsi qu’un meilleur confort acoustique dans l’habitacle. Le tout, sans aucun compromis sur les performances.

Le Qashqai, équipé du nouveau e-Power, voit ses tarifs baisser de 2 000 euros en entrée de gamme. ©Nissan

Née en 2016 au Japon, la technologie e-Power a été introduite pour la première fois en Europe en 2022. Cette motorisation hybride, choisie par près de neuf clients sur dix sur l’actuelle génération du Nissan Qashqai, repose sur un principe unique. Contrairement aux hybrides classiques, le moteur essence est ici uniquement utilisé pour produire de l’électricité, transmise directement au moteur électrique qui entraîne les roues, et alimente la batterie si nécessaire.

Disponible sur le Qashqai et le X-Trail, la technologie e-Power s’est écoulée à plus de 248 000 exemplaires en Europe depuis les débuts de sa commercialisation. Mais la motorisation hybride de Nissan évoluera en profondeur à partir de septembre 2025, laissant place à une troisième génération. Entièrement renouvelée, celle-ci fera ses débuts en Europe sur l’actuel Nissan Qashqai, best-seller de la marque, et promet des améliorations notables en termes d’efficience énergétique, d’émissions de CO2 ou encore de confort acoustique.

Une consommation de 4,5 l/100 km

Cette troisième génération de la technologie e-Power embarque donc un nouveau groupe motopropulseur modulaire qui se compose de cinq éléments : un moteur électrique, un générateur, un onduleur, un réducteur et un multiplicateur. Plus compact et plus léger, cet ensemble est toujours associé à un moteur trois cylindres de 1,5 l turbo, dont le rendement thermique a toutefois été amélioré de 42 %, lui garantissant un fonctionnement plus silencieux et efficace à bas régime.

Un turbo de plus grande taille apporte également des gains d’efficacité permettant d’abaisser le régime moteur de 200 tr/min sur autoroute et donc de réduire les nuisances sonores. Les bruits et les vibrations du nouveau e-Power ont par ailleurs été réduits en phase d’accélération, offrant de la même manière une meilleure isolation sonore. Sur le Qashqai, Nissan annonce ainsi une réduction acoustique de 5,6 dB dans l’habitacle.

L’ensemble des évolutions apportées permet à la nouvelle version du système e-Power d’afficher jusqu’à 16 % de consommation en moins en conditions réelles, et une baisse de 14 % sur autoroute par rapport à la génération actuelle. Les émissions de CO2 passent quant à elles de 116 g/km à 102 g/km, soit une réduction de 12 %. Sur le Qashqai, Nissan avance ainsi une très belle consommation de 4,5 l/100 km en cycle mixte WLTP et jusqu’à 1 200 km d’autonomie.

Mais cette baisse de consommation n’impacte en rien les performances, bien au contraire. La puissance totale augmente de 11 kW et passe donc de 140 kW (190 ch) à 151 kW (205 ch) en mode sport.

Des tarifs en baisse

Si les consommations du nouveau Qashqai e-Power chutent considérablement, ses tarifs diminuent également. La gamme débute désormais à 37 600 euros avec la finition Acenta, soit une baisse de 2 000 euros par rapport au tarif précédent, et grimpe jusqu’à 46 300 euros en finition Tekna +.

Avec le nouveau e-Power, le coût de détention évolue lui aussi favorablement grâce à des intervalles d’entretien qui passent de 15 000 km à 20 000 km. Enfin, comme tous les véhicules de la gamme Nissan, le Qashqai équipé de la nouvelle technologie e-Power peut bénéficier de la garantie Nissan Privilège, allant jusqu’à huit ans ou 160 000 km.