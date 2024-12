Gianluca De Ficchy : "Mobilize est la réponse que le groupe Renault veut apporter à la transition électrique"

Le Journal des Flottes : Parlez‑nous des nouveaux Mobilize Duo et Bento. Comment comptez‑vous vous imposer sur le marché des quadricycles en tant que nouveau venu et gagner rapidement des parts de marché ?

Gianluca De Ficchy : Nous allons nous imposer sur ce marché d’abord grâce à nos produits. Les Mobilize Duo et Bento sont des véhicules très simples et très fun à conduire, avec un design que je trouve très réussi. Ils répondent à une demande croissante du marché qui est celle de la micromobilité 100 % électrique et urbaine. Notre offre s’adresse également à plusieurs types de clientèles, à la fois aux jeunes sans permis de conduire avec la version L6, mais aussi aux particuliers et aux professionnels avec les versions L7. L’airbag de série et la connectivité embarquée font aussi partie des points forts de ces voitures. Les Mobilize Duo et Bento peuvent, par exemple, être partagés au sein d’une même famille, grâce à une clé digitale. Je suis donc convaincu que c’est un produit qui va plaire au public.

JDF : Comment les véhicules seront‑ils distribués ?...

GDF : Dans son ensemble, Mobilize est la réponse que le groupe Renault veut apporter à la transition électrique. Avec les Duo et Bento, nous n’allons pas seulement vendre un produit, mais nous allons également offrir l’ensemble des services indispensables pour le client qui souhaite acheter une voiture. Notre présence sur le territoire se fera donc par l’intermédiaire du réseau du groupe Renault, qui garantira la distribution et les services d’après‑vente pour nos véhicules. Il y a ainsi la nouveauté d’un côté, mais aussi la solidité du groupe Renault de l’autre.

JDF : …Et à quels prix ?

GDF : Nous avons trois types de loyers pour chaque véhicule. Par exemple, pour la version du Duo sans permis, nos offres débutent à 29 euros par mois et vont jusqu’à 89 euros selon l’apport et la durée. Avec ces voitures, nous avons voulu offrir toutes les possibilités que notre banque, Mobilize Financial Services, peut apporter à un client qui acquiert n’importe quel type de véhicules. Les Duo et Bento peuvent donc être achetés ou pris en location. Nous les traitons comme de vraies voitures, avec un panel complet de toutes les offres de financement possibles.

JDF : Les quadricycles sont également parfaitement adaptés à l’autopartage…

GDF : Nos véhicules répondent à un besoin de circulation urbaine. Grâce à leur taille, ils s’adaptent ainsi tout à fait à la conduite en ville. La clé digitale rend également possible l’ouverture et le démarrage de la voiture via un smartphone. Les Mobilize Duo et Bento correspondent donc précisément aux besoins des professionnels qui réalisent de l’autopartage. Et je pense que les clients apprécieront aussi la facilité avec laquelle ils pourront se stationner dans les hypercentres.

JDF : Quelles sont les ambitions de Mobilize avec les Duo et Bento ?

GDF : Les Mobilize Duo et Bento seront commercialisés dans un premier temps en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Suisse, au Royaume‑Uni, en Belgique, aux Pays‑Bas et au Luxembourg. Ce sont les pays où le groupe Renault est le plus présent. Nous arrivons avec des ambitions concernant le volume de vente, que nous allons adapter en fonction de la demande. Nous avons déjà eu des retours très positifs à la suite du Mondial de l’Auto, où les voitures ont été présentées pour la première fois dans leur version de série. Ce sont des véhicules qui cassent les codes de la voiture traditionnelle. Nous avons donc hâte de voir comment ce capital sympathie va se traduire sur les performances du marché.

JDF : Pourquoi avez‑vous décidé d’abandonner la commercialisation de la Mobilize Limo ?

GDF : La volonté de Mobilize est de tester des produits qui soient adaptés aux nouvelles formes de mobilité et de donner des réponses aux nouvelles tendances. Pour la Limo, nous avions voulu essayer un produit qui était destiné à répondre aux exigences de certains professionnels. Mais nous avons vu que les volumes n’étaient pas nécessairement là et nous avons donc décidé de tourner la page et d’avancer.

JDF : En milieu d’année, des rumeurs circulaient à propos d’un potentiel partenariat avec la banque Santander, dans le but de créer une entité dédiée au leasing. Où en sont les discussions aujourd’hui ?

GDF : Nous n’avons jamais fait part d’un partenariat avec Santander. Nous ne souhaitons pas communiquer sur les partenaires avec lesquels nous sommes en train de travailler et de discuter. Nous savons que la location longue durée est une tendance du marché. Nous sommes donc engagés sur un projet de refonte de nos systèmes pour l’avenir et la location longue durée en fait évidemment partie. Nous évaluons plusieurs possibilités, y compris celle de faire de la LLD sous la forme d’un accord commercial avec un autre acteur. Toutes les pistes sont ouvertes. Nous discutons avec de nombreux opérateurs du marché et tout le monde peut être un candidat potentiel. Nous aurons prochainement les idées claires pour comprendre comment nous allons nous positionner sur la location longue durée dans le futur.

JDF : Quels sont vos objectifs concernant la location longue durée ?

GDF : Nous visons un million de véhicules en location longue durée d’ici à 2030. Si aujourd’hui les produits locatifs représentent en moyenne un tiers du financement d’une automobile sur le marché européen, les experts estiment que cette proportion va dépasser les 60 % en 2030. Nous savons donc que la location va devenir un service fondamental. Un acteur comme Mobilize doit bien évidemment anticiper cette tendance du marché, afin d’avoir les meilleurs outils et produits pour s’adapter à la future demande.