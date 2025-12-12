Mobilize disparaît des radars

Marque dédiée aux mobilités lancée en janvier 2021, avec le plan Renaulution, Mobilize tire sa révérence. Certaines activités, comme celles liées à la recharge, vont rester dans le groupe, mais d'autres, comme l'autopartage ou la Duo, cessent.

Au Mondial de l'Auto 2024, Luca de Meo était intervenu sur le stand de Mobilize. ©Mondial de l'Auto 2024/Martin Cassard

Avec le plan Renaulution, en janvier 2021, Mobilize se présentait comme la quatrième marque du groupe. Son but : jouer la carte des mobilités et réaliser 20 % du chiffre d'affaires du groupe Renault à l'horizon 2030. Renault "Mobilizé" sur les mobilités Un peu plus de cinq ans après, Mobilize n'est plus. Enfin la marque, car les services développés, notamment liés à la recharge, feront partie de l'arsenal commercial mis à disposition des autres marques du groupe sous l'œil de Fabrice Cambolive, patron de la marque Renault et en charge de la croissance du groupe. Mais il ne faut pas confondre Mobilize Beyond Automotive, qui tire sa révérence, et Mobilize Financial Services, la captive de financement (ex-RCI Bank), qui demeure. Renault dévoile la stratégie de Mobilize pour conquérir le marché de la mobilité Renault affirme que Mobilize a toutefois joué son rôle : "La marque Mobilize a été créée en 2021 pour permettre à Renault Group, au sein de l'entité Mobilize Beyond Automotive, de se diversifier en adressant des opportunités au-delà de la construction automobile. Elle a rempli sa fonction d'incubateur et d'innovation en permettant de renforcer l'expertise du groupe sur des sujets nouveaux, d'identifier et de développer des opportunités à fort potentiel et de renoncer aux pistes moins pertinentes." En plus des Duo et Bento qui vont sortir du marché, la disparition de Mobilize Beyond Automotive est également synonyme de l'arrêt de l'autopartage Zity à Milan et cette activité sera aussi stoppée à Madrid en 2026.

