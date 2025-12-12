Mobilize disparaît des radars
Publié le 12 décembre 2025
Avec le plan Renaulution, en janvier 2021, Mobilize se présentait comme la quatrième marque du groupe. Son but : jouer la carte des mobilités et réaliser 20 % du chiffre d'affaires du groupe Renault à l'horizon 2030.
Un peu plus de cinq ans après, Mobilize n'est plus. Enfin la marque, car les services développés, notamment liés à la recharge, feront partie de l'arsenal commercial mis à disposition des autres marques du groupe sous l'œil de Fabrice Cambolive, patron de la marque Renault et en charge de la croissance du groupe.
Mais il ne faut pas confondre Mobilize Beyond Automotive, qui tire sa révérence, et Mobilize Financial Services, la captive de financement (ex-RCI Bank), qui demeure.
Renault affirme que Mobilize a toutefois joué son rôle : "La marque Mobilize a été créée en 2021 pour permettre à Renault Group, au sein de l'entité Mobilize Beyond Automotive, de se diversifier en adressant des opportunités au-delà de la construction automobile. Elle a rempli sa fonction d'incubateur et d'innovation en permettant de renforcer l'expertise du groupe sur des sujets nouveaux, d'identifier et de développer des opportunités à fort potentiel et de renoncer aux pistes moins pertinentes."
En plus des Duo et Bento qui vont sortir du marché, la disparition de Mobilize Beyond Automotive est également synonyme de l'arrêt de l'autopartage Zity à Milan et cette activité sera aussi stoppée à Madrid en 2026.
Laisser un commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.