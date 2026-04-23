Le groupe Renault a mieux vendu au premier trimestre 2026

Renault a moins vendu au premier trimestre 2026. En effet, le groupe français totalise 546 183 mises à la route, en repli de 3,3 %. Une relative contre-performance qui ne l'a pas empêché d'améliorer ses comptes.

En effet, le groupe de Boulogne affiche un chiffre d'affaires de 12,53 milliards d'euros, en hausse de 7,3 %. La progression est même de 8,8 % à taux de change constants. L'activité automobile a progressé de 6,5 %, avec un revenu de 10,807 milliards d'euros.

Un premier jalon qui confirme la stratégie de valeur que Renault défend maintenant depuis plusieurs années. Duncan Minto, directeur financier du groupe, a confirmé "les perspectives financières pour 2026 avec une marge opérationnelle du second semestre supérieure à celle du premier semestre, conformément à la saisonnalité constatée habituellement."

Le directeur indique également que la dynamique commerciale, positive, est "soutenue par une croissance à deux chiffres des prises de commandes depuis le début de l’année."

Au chapitre commerce, la marque Renault progresse de 2,2 %, avec 397 602 mises à la route au T1 2026. En Europe, les modèles électrifiés ont atteint près de 65 % du mix et les seuls véhicules électriques ont augmenté de plus de 40 %. Les hybrides restent solides avec 40 % des ventes continentales.

Le VUL est aussi sur une meilleure trajectoire avec une croissance de 6,6 % dans le monde et de 15,1 % en Europe.

Le tableau est en revanche plus contracté pour Dacia. La marque a en effet reculé de 16,3 % durant le premier trimestre 2026, avec 145 335 immatriculations. Une contre-performance que Dacia attribue notamment à des conditions météo qui ont perturbé la logistique depuis le Maroc, via le détroit de Gibraltar.

Dacia affirme que ses perturbations seront gommées durant le reste du premier semestre et la dynamique des commandes va aussi soutenir la suite de l'année.

Enfin, Alpine bondit de 54,7 % (3 246 unités) grâce à l'A290 qui a représenté 2 452 de ses immatriculations.