Le podium des véhicules électriques les plus vendus en mai 2026

En mai 2026, le véhicule électrique confirme son changement de statut sur le marché français. Alors que les immatriculations totales ne progressent que de 3,7 %, les ventes de modèles 100 % électriques bondissent de près de 93 %, portant leur part de marché cumulée à 27,8 % depuis début 2026, contre 17,8 % un an plus tôt. Cette progression repose essentiellement sur trois moteurs : le leasing social, la fiscalité pour les entreprises et une offre produits beaucoup plus large qu'en 2025.

Dans ce contexte, Tesla se refait une santé. Les problèmes d'approvisionnement que rencontre très souvent le constructeur américain à la production cyclique semblent avoir été résolus. Avec 3 874 unités, le Model Y est passé devant la Renault 5 (2 947) et s'octroie à lui seul 3 % de part de marché. Le SUV est d'ailleurs dans le top 10 des modèles les plus vendus en mai.

Les deux marques sont d'ailleurs en grande forme sur l'électrique. Elles trustent en effet les cinq premières places de ce classement, la 6e place étant détenue par le Peugeot e-3008 (1 205) qui joue des coudes avec le Skoda Elroq (1 126). À noter que la Renault Twingo, avec 1 004 unités, est au pied de ce classement seulement deux mois après son lancement.

Top 10 des modèles électriques (mai 2026)

Modèle Volume Progression Part de marché 1 Tesla Model Y 3 874 835 % 3 % 2 Renault 5 E-Tech 2 947 100,6 % 2,3 % 3 Renault Scenic

E-Tech 1 624 56,8 % 1,3 % 4 Tesla Model 3 1 561 423 % 1,2 % 5 Renault Megane E-Tech 1 289 153,2 % 1 % 6 Peugeot e-3008 1 205 108,5 % 0,9 % 7 Skoda Elroq 1 126 64,9 % 0,9 % 8 Citroën ë-C3 1 069 -28,7 % 0,8 % 9 Peugeot e-2008 1 044 40,7 % 0,8 % 10 Volkswagen ID.4 1 026 178,8 % 0,8 %

Trois premium allemands dans le classement

Dans le classement des marques, Renault confirme sa position de leader sur le marché de l'électrique avec 7 463 immatriculations. Ces dernières ont doublé et surtout, l'électrique a représenté 37 % des immatriculations. En deuxième position, Tesla rebondit avec 5 446 immatriculations. À elle seule, elle couvre 14 % des ventes d'électriques.

Peugeot apparaît à la 3e place. Avec 3 349 immatriculations, la marque au lion fait plus de deux fois moins bien que son principal concurrent. L'électrique représente "seulement" 21 % de ses immatriculations. Si l'on dépasse ce classement des dix premières marques, Kia pointe à la 11e place avec 992 immatriculations, tandis que BYD s'octroie la 12e place (864). À noter que Citroën est la seule marque de ce top 10 à voir ses ventes électriques (-31,3 %) dans le négatif.

Top 10 des marques électriques (mai 2026)