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Constructeurs

Renault franchit le million de véhicules électriques produits en France

Publié le 10 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Depuis le premier Kangoo ZE sorti de l'usine de Maubeuge (59) en 2010, la place des véhicules électriques a bien changé dans les sites de production du groupe Renault. Aujourd'hui, le constructeur vient de franchir le cap du million de VE fabriqués en France.
Renault véhicules électriques France
Depuis 2021, le pôle ElectriCity, notamment à Douai et Maubeuge, a produit 600 000 véhicules électriques. ©Renault/Christel Sasso/Planimoteur

"En 15 ans, le véhicule électrique est passé du statut de pari technologique à celui de réalité industrielle et de succès commercial" affirme Renault.

 

Un pari débuté en 2010, avec le Kangoo ZE, qui totalise aujourd'hui un million de véhicules électriques "made in France". Les choses se sont accélérées avec le pôle Electricity qui affiche déjà 600 000 véhicules produits.

 

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"Ce cap du million de véhicules électriques produits par Renault Group en France est avant tout une fierté collective : celle de nos équipes et de nos fournisseurs qui les produisent, celle de nos clients qui les choisissent, et celle d'un groupe qui a fait le choix d'ancrer durablement son avenir en France", explique François Provost, directeur général du groupe Renault.

 

©Renault

 

Les véhicules électriques sont aujourd'hui le pilier de la production Renault dans le pays. Les sites de Douai, Maubeuge (59), Dieppe, Sandouville, Cléon (76), mais aussi ceux de Ruitz (62), de Batilly (54) et du Mans (72) sont tournés vers l'électrique.

 

©Renault

 

Le constructeur emploie 39 000 personnes en France et soutient 35 000 emplois indirects chez les fournisseurs.

 

"Depuis 2021, nous avons investi 13 milliards d'euros pour bâtir les chaînes de valeur de l'électrique au sein de nos entités en France", ajoute François Provost.

 

"Si les conditions sont réunies, nous investirons 13 milliards d'euros supplémentaires dans le cadre de notre plan moyen terme, futuREady", a-t-il poursuivi.

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