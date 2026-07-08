Le véhicule électrique n'a pas la cote partout

Alors que la montée en puissance des véhicules électriques est réelle en France et dans de nombreux pays, il est intéressant de voir ce que ces modèles à batteries représentent à l'échelle de la planète.

Selon les chiffres compilés par Car Industry Analysis, au premier semestre 2026, la part mondiale des VE est de 14,3 %, elle atteint 20,6 % en Europe élargie et 27,9 % en Chine. Aux États-Unis, la part des VE se limite à 5,9 %.

De grosses disparités en Europe

Sur le podium des pays les plus électrifiés, la Norvège domine largement avec 97,9 % des immatriculations. Viennent ensuite Hong Kong (82,2 %) et le Danemark (80 %). Toujours en Europe, la Finlande (46,9 %), la Suède (40,7 %) et la Belgique (34,7 %) sont dans le top 7.

La France est 14e ex-aequo avec la Chine avec une part des VE de 27,9 %. Le Portugal et l'Allemagne sont derrière la France avec, respectivement, 23,6 % et 22,8 % de VE.

Plus on va au sud de notre continent plus les chiffres sont bas. L'Espagne se limite à 9,4 %, l'Italie à 7,9 % ou encore la Grèce avec 6,6 %.

Même constat dans les pays de l'est de l'Europe avec 9,5 % en Roumanie, 8,8 % en Hongrie, 6,5 % en Bulgarie, 5,9 % en Pologne, 5,7 % en République tchèque, 5,1 % en Slovaquie ou encore 4,6 % en Croatie.

Seulement 2,2 % de VE au Japon

Des valeurs comparables au marché indien qui a totalisé 4,3 % de VE dans ses immatriculations au premier semestre 2026. C'est toutefois mieux qu'au Japon qui affiche seulement 2,2 %.

Enfin, les trois derniers pays de ce classement sont la Russie avec 0,82 %, le Pérou avec 0,34 % et l'Afrique du Sud avec 0,34 %.