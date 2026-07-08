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Constructeurs

Le véhicule électrique n'a pas la cote partout

Publié le 8 juillet 2026

Par Christophe Jaussaud
2 min de lecture
Bien que la croissance des véhicules électriques soit réelle, elle est très loin d'être homogène à l'échelle de la planète. Au premier trimestre 2026, on peut même parler de grand écart entre la Norvège et ses 97,9 % de modèles à batterie, et le Japon qui plafonne à 2,2 %. La France est à égalité avec la Chine.
part des véhicules électriques par pays dans le monde
À l'échelle de la planète, les véhicules électriques ont représenté 14,3 % des immatriculations au premier semestre 2026. ©Renault/Thomas Cortesi

Alors que la montée en puissance des véhicules électriques est réelle en France et dans de nombreux pays, il est intéressant de voir ce que ces modèles à batteries représentent à l'échelle de la planète.

 

Selon les chiffres compilés par Car Industry Analysis, au premier semestre 2026, la part mondiale des VE est de 14,3 %, elle atteint 20,6 % en Europe élargie et 27,9 % en Chine. Aux États-Unis, la part des VE se limite à 5,9 %.

 

De grosses disparités en Europe

 

Sur le podium des pays les plus électrifiés, la Norvège domine largement avec 97,9 % des immatriculations. Viennent ensuite Hong Kong (82,2 %) et le Danemark (80 %). Toujours en Europe, la Finlande (46,9 %), la Suède (40,7 %) et la Belgique (34,7 %) sont dans le top 7.

 

La France est 14e ex-aequo avec la Chine avec une part des VE de 27,9 %. Le Portugal et l'Allemagne sont derrière la France avec, respectivement, 23,6 % et 22,8 % de VE.

 

Plus on va au sud de notre continent plus les chiffres sont bas. L'Espagne se limite à 9,4 %, l'Italie à 7,9 % ou encore la Grèce avec 6,6 %.

 

Même constat dans les pays de l'est de l'Europe avec 9,5 % en Roumanie, 8,8 % en Hongrie, 6,5 % en Bulgarie, 5,9 % en Pologne, 5,7 % en République tchèque, 5,1 % en Slovaquie ou encore 4,6 % en Croatie.

 

Seulement 2,2 % de VE au Japon

 

Des valeurs comparables au marché indien qui a totalisé 4,3 % de VE dans ses immatriculations au premier semestre 2026. C'est toutefois mieux qu'au Japon qui affiche seulement 2,2 %.

 

Enfin, les trois derniers pays de ce classement sont la Russie avec 0,82 %, le Pérou avec 0,34 % et l'Afrique du Sud avec 0,34 %.

 

©Car Industry Analysis

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