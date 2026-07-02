Le nouveau BMW X5 voit les choses en grand

BMW dévoile la cinquième génération de son X5. Outre des motorisations hybrides, le SUV premium bavarois se décline pour la première fois en une version 100 % électrique, dont l’autonomie atteint 845 km. Une performance rendue possible par une imposante batterie de 141 kWh nets, qui porte le poids de l'engin à presque trois tonnes…

Attendues au printemps 2027, les versions hybrides rechargeables et 100 % électriques du nouveau BMW X5 affichent toutes les deux un ticket d'entrée fixé à 105 950 euros. ©BMW

BMW s’apprête à frapper fort avec son nouveau X5. Attendue en 2027, la cinquième génération du SUV sera en effet le premier modèle du constructeur bavarois à être décliné en cinq types de motorisations. Les clients auront dès lors toujours le choix entre des versions essence et diesel microhybridées, ou de l’hybride rechargeable.

Mais pour la première fois, le BMW X5 sera également décliné en 100 % électrique, ainsi qu’avec une technologie de pile à combustible à hydrogène, codéveloppée avec Toyota. Pour cette dernière, il faudra néanmoins se montrer plus patient, puisqu’elle ne sera pas disponible avant 2028.

Un X5 sous stéroïdes

Cette cinquième génération du BMW X5 voit donc son gabarit grandir et frôler les 5 mètres en longueur (4,99 m). À titre de comparaison, la précédente mouture mesurait 6 cm de moins, tandis qu'avec la toute première génération du SUV lancée en 1999, l’écart est de 32 cm ! Ce gain de dimensions lui permet toutefois d’offrir une habitabilité très généreuse à ses passagers, bien que le volume de coffre reste inchangé à 650 l.

Côté design, le nouveau X5 reprend de nombreux éléments stylistiques de la Neue Klasse. Le SUV 100 % électrique se distingue ainsi par sa face avant verticale, qui embarque la nouvelle double calandre en forme de haricots, déjà aperçue sur le iX3. Enfin, une inédite signature lumineuse en forme de "X" fait son apparition au sein des feux de jour.

L’arrière du nouveau X5 rappelle également celui du BMW iX3, bien que le bandeau lumineux soit ici quelque peu différent. En revanche, la principale nouveauté se trouve sur le profil de la voiture, qui accueille de nouvelles petites ailettes intégrées avec discrétion à la carrosserie. Celles-ci viennent donc remplacer les poignées de porte traditionnelles en pilotant l’ouverture électrique des portières.

Enfin, le nouveau X5 hérite sans surprise du nouveau style de design intérieur inauguré par l’iX3. On y retrouve ainsi l’impressionnante planche de bord, qui se compose de la nouvelle interface digitale BMW Panoramic iDrive de 1,1 mètre de large, et d’un autre écran central de 17,9 pouces de diagonale. Ce dernier peut également être associé en option à un écran passager de 14,6 pouces.

Un poids record pour l'iX5

Comme évoqué précédemment, la cinquième génération du BMW X5 est multi-énérgie. Contrairement à son petit frère, l'iX3, qui est quant à lui 100 % électrique, le grand SUV familial ne reposera donc pas sur la plateforme Neue Klasse dédiée aux véhicules électriques mais conservera, à la place, l’architecture CLAR du modèle qu’il remplace.

Le nouveau X5 sera donc proposé avec des versions essence et diesel microhybridées, toutes les deux équipées de moteurs six cylindres en ligne 3.0 assistés par une microhybridation 48 V. En diesel, il développe 313 ch tandis que la puissance grimpe à 400 ch en essence. En revanche, il convient de préciser que ces deux versions seront uniquement disponibles sur demande sur le marché français, en raison de leur malus CO2 bien trop élevé.

La gamme est ensuite complétée par deux motorisations hybrides rechargeables de 489 et 612 ch, dont la batterie de 26,5 kWh nets permet de parcourir respectivement jusqu’à 102 et 98 km en électrique. Enfin, l’inédite version 100 % électrique 60 xDrive de 578 ch embarque quant à elle une imposante batterie de 141 kWh nets, permettant au SUV de parcourir jusqu’à 845 km entre deux recharges. L'iX5 est aussi doté d’une architecture 800 V autorisant une puissance de charge de 460 kW en courant continu. Cependant, dans cette configuration, le poids sur la balance frôle les 3 tonnes (2 890 kg)…

Fabriquée dans l'usine de Spartanburg, aux États-Unis, la cinquième génération du BMW X5 entrera en production en août prochain. Si le constructeur bavarois ne souhaite pas communiquer sur les prix des versions essence et diesel microhybride, on connaît en revanche les tarifs des motorisations PHEV et 100 % électriques. Pour les deux, le ticket d’entrée est fixé à 105 950 euros. Elles seront disponibles à la commande en octobre 2026 pour une arrivée en concession attendue au printemps 2027.