BMW X5 : cinq motorisations au choix dont une à hydrogène

Publié le 23 septembre 2025 ■ Par Robin Schmidt ■ 2 min de lecture

BMW s’apprête à présenter une voiture qui pourra être équipée de cinq types de motorisation. Attendu en 2026, le nouveau X5 sera en effet le premier modèle du constructeur à offrir le choix entre une technologie 100 % électrique, hybride rechargeable, essence, diesel et hydrogène. Mais cette dernière ne verra pas le jour avant 2028.

Si la cinquième génération du BMW X5 sortira en 2026, sa version hydrogène, baptisée iX5 Hydrogen, ne verra quant à elle pas le jour avant 2028. ©BMW

BMW s’apprête à frapper fort avec son futur X5. Attendue pour 2026, la cinquième génération du SUV sera en effet le premier modèle du constructeur bavarois à être décliné en cinq types de motorisations. Les clients auront dès lors le choix entre une technologie 100 % électrique, hybride rechargeable, essence, diesel et pile à combustible à hydrogène. BMW et Toyota unissent leurs forces dans l’hydrogène Pour cette dernière, il s’agit d’une véritable nouveauté puisque le BMW X5, dans sa version iX5 Hydrogen, deviendra le premier modèle de la marque à embarquer cette technologie en grande série. Pour rappel, BMW est engagé sur l’hydrogène avec Toyota depuis 2011 et les deux constructeurs ont récemment annoncé travailler sur le développement conjoint d’une nouvelle génération de piles à combustible, qui équipera le futur iX5 Hydrogen. Un iX5 Hydrogen mais pas avant 2028 Depuis plus de deux ans, BMW expérimente dans le monde entier une flotte pilote de iX5 Hydrogen, mais sur la génération actuelle de son SUV. Une initiative qui permet au constructeur de tester cette technologie sur ses véhicules en conditions réelles, avant l’arrivée en 2028 d’une production en grande série sur la future génération du BMW X5. Si le SUV ne devrait pas reposer sur l’architecture "Neue Klasse", introduite par le nouveau iX3, il devrait néanmoins partager quelques éléments stylistiques avec son petit frère qui, lui, est 100 % électrique. Le prototype présenté par BMW laisse en effet apparaître un bandeau noir, déjà aperçu sur le récent iX3, dont la présentation a été faite au salon de Munich 2025. BMW entre dans la "Neue Klasse" avec son nouveau iX3 En parallèle du développement du futur iX5 Hydrogen, BMW milite également pour le déploiement d’infrastructures de recharge d’hydrogène en Europe, via l’initiative HyMoS (pour Hydrogen Mobility at Scale). Dans un communiqué, le constructeur explique que son objectif "est d'accroître la viabilité économique des écosystèmes de mobilité hydrogène en regroupant la demande pour tous types de véhicules, y compris les camions, les bus et les voitures particulières".

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.