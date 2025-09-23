BMW X5 : cinq motorisations au choix dont une à hydrogène
Publié le 23 septembre 2025
BMW s’apprête à frapper fort avec son futur X5. Attendue pour 2026, la cinquième génération du SUV sera en effet le premier modèle du constructeur bavarois à être décliné en cinq types de motorisations. Les clients auront dès lors le choix entre une technologie 100 % électrique, hybride rechargeable, essence, diesel et pile à combustible à hydrogène.
Pour cette dernière, il s’agit d’une véritable nouveauté puisque le BMW X5, dans sa version iX5 Hydrogen, deviendra le premier modèle de la marque à embarquer cette technologie en grande série. Pour rappel, BMW est engagé sur l’hydrogène avec Toyota depuis 2011 et les deux constructeurs ont récemment annoncé travailler sur le développement conjoint d’une nouvelle génération de piles à combustible, qui équipera le futur iX5 Hydrogen.
Un iX5 Hydrogen mais pas avant 2028
Depuis plus de deux ans, BMW expérimente dans le monde entier une flotte pilote de iX5 Hydrogen, mais sur la génération actuelle de son SUV. Une initiative qui permet au constructeur de tester cette technologie sur ses véhicules en conditions réelles, avant l’arrivée en 2028 d’une production en grande série sur la future génération du BMW X5.
Si le SUV ne devrait pas reposer sur l’architecture "Neue Klasse", introduite par le nouveau iX3, il devrait néanmoins partager quelques éléments stylistiques avec son petit frère qui, lui, est 100 % électrique. Le prototype présenté par BMW laisse en effet apparaître un bandeau noir, déjà aperçu sur le récent iX3, dont la présentation a été faite au salon de Munich 2025.
En parallèle du développement du futur iX5 Hydrogen, BMW milite également pour le déploiement d’infrastructures de recharge d’hydrogène en Europe, via l’initiative HyMoS (pour Hydrogen Mobility at Scale). Dans un communiqué, le constructeur explique que son objectif "est d'accroître la viabilité économique des écosystèmes de mobilité hydrogène en regroupant la demande pour tous types de véhicules, y compris les camions, les bus et les voitures particulières".
