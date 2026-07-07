La spectaculaire percée de l'électrique chez Peugeot

C’est un véritable tsunami. Depuis le début du printemps et le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient entre les États-Unis et l’Iran, Peugeot doit faire face à une demande sans précédent des particuliers pour les voitures électriques neuves.

Alain Favey n’en revient pas lui-même. Généralement peu enclin à commenter la dynamique de commandes, le directeur général de la marque au lion s’est pour une fois prêté à l’exercice, tant les chiffres donnent le tournis.

60 % des commandes pour l'électrique

"Sur les mois d’avril et mai, confie-t-il, les voitures électriques ont représenté plus de 60 % des commandes sur le canal des particuliers, tant en France qu’en Allemagne, alors que nous étions aux alentours de 20 % jusque-là."

"Sur le mois de juin, la dynamique ne s’est pas essoufflée puisque nous étions à plus de 50 %, alors que les prix à la pompe ont baissé. Cela montre bien que le phénomène est durable, nous n’allons jamais retomber à 20 %", estime le dirigeant, convaincu que l’électrique est désormais installé durablement dans le paysage.

Alain Favey est d’autant plus satisfait que cela ne se traduit pas par des délais de livraison rallongés. Une e-208 peut être livrée en moins de quatre mois. Seuls les 3008 et 5008 grande autonomie continuent à mettre à l’épreuve la patience des clients même si ACC, le fournisseur de la batterie, accélère la cadence tous les mois. "Nous n’arrivons pas encore à livrer nos clients au rythme souhaité", concède le directeur général de Peugeot.

Le même phénomène d’emballement pour l’électrique s’est manifesté sur les voitures d’occasion. "Alors que des véhicules étaient jusque-là pratiquement invendables, reconnaît Alain Favey, tout le monde s’est rué dessus, de sorte que les concessionnaires n’en ont pratiquement plus."

Cela se traduit positivement pour les distributeurs, avec des prix de VO électriques orientés à la hausse, et plus globalement par des valeurs résiduelles de la gamme électrique plus fortes.

Part de marché européenne stable

Toujours est-il que l’appétit croissant des particuliers pour l’électrique n'entraîne pas une accélération des volumes globaux. Il s’agit davantage d’un transfert de la demande. Le patron de Peugeot estime que la part de marché de la marque évoluera peu tant que les produits phares de la gamme n’auront pas été renouvelés.

"Peugeot, sur le premier semestre 2026, est à 5,3 % de part de marché en Europe, avec de bons scores sur le segment B notamment, puisque la 208 est le troisième modèle le plus vendu sur le continent", commente Alain Favey. "Il sera difficile de faire mieux en termes d’activité sur les prochains mois", ajoute-t-il.

Le moment de vérité sera le lancement de la nouvelle génération de la 208 électrique, courant 2027, suivie du nouveau 2008 électrique en 2028. Des modèles à batterie qui cohabiteront avec les générations hybrides actuelles, "tant qu’il y aura de la demande", glisse Alain Favey. Les 208 et 2008 que nous connaissons pourraient donc prolonger leur bail jusqu’en 2030 voire au-delà.

Hélas, pour ceux qui espéraient la découvrir à cette occasion, la future 208 électrique ne sera pas dévoilée lors du prochain Mondial de Paris. Peugeot prévoit toutefois d’exposer deux concepts qui donneront un aperçu du futur de la marque.