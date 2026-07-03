L’électrique s’envole aussi en Allemagne

Le marché automobile allemand a nettement accéléré en juin 2026, porté par les véhicules électriques, dont les ventes ont été soutenues par des aides publiques, selon des chiffres publiés vendredi 3 juillet 2026 par l'Agence fédérale de l'automobile (KBA).

Ces ventes ont ainsi atteint leur troisième plus haute part de marché historique, selon l'analyse des chiffres de la KBA par l'AFP. Au total, plus de 296 000 voitures particulières ont été immatriculées le mois dernier, soit une hausse de 15,7 % sur un an, d'après un communiqué de l'organisme.

28,4 % de VE en juin

Le principal moteur de cette croissance reste le segment des voitures 100 % électriques, dont les immatriculations ont bondi de 78,2 % en juin, représentant 28,4 % du marché. Cette part n'a été dépassée qu'à deux reprises : en août 2023 (31,7 %) et en décembre 2022 (33,2 %).

La demande des particuliers a été soutenue par la prime à l'achat de véhicules électriques et hybrides, réintroduite par le gouvernement allemand en début d'année, pour un montant compris entre 1 500 et 6 000 euros.

Les principaux bénéficiaires de cette mesure ne sont pas forcément les constructeurs allemands. "Les subventions publiques à l'achat de véhicules électriques en Allemagne profitent de manière disproportionnée aux constructeurs étrangers, au premier rang desquels les marques chinoises", observe Constantin Gall du cabinet EY.

Selon EY, "la part de marché des groupes chinois est passée de 4,9 % à 7,2 %". Parmi eux, BYD affiche une progression spectaculaire sur un an de 273,7 % et Leapmotor de 366,2 %.

Tesla retrouve des couleurs

Les constructeurs chinois sont particulièrement offensifs sur le segment d'entrée de gamme, "où se trouve le cœur de cible de la subvention – des acheteurs sensibles au prix et à faible revenu pour qui l'aide d'État est souvent déterminante dans la décision d'achat".

L'américain Tesla confirme de son côté qu'il retrouve des couleurs. Ses ventes ont progressé de 317,6 % sur un an en juin, à 7 768 unités, après avoir été pénalisées l'an dernier par les polémiques entourant son patron milliardaire Elon Musk, alors proche du président américain Donald Trump.

Malgré l'accélération observée en juin, le marché automobile allemand reste faible, précise l'analyste, qui rappelle que les ventes sont encore 20 % inférieures à celles de l'année 2019, avant la crise qui a frappé le secteur. (avec AFP)