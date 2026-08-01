Le marché français porté par les électriques en juillet 2026

Après un mois de juin en hausse de 11,4 %, le marché français a totalisé 126 808 immatriculations VP en juillet 2026, affichant ainsi une progression de 9 %.

Depuis le début de l'exercice, la hausse est de 2,65 %, avec 983 974 mises à la route.

Les électrique en croissance de 127 % !

La dynamique électrique est forte avec une croissance mensuelle de 127 %. Le lancement du leasing social le 16 juillet dernier n'y est pas étranger.

Ainsi, les 44 378 nouveaux véhicules électriques mis à la route en juillet s'offrent un part de 35 %. Les hybrides représentent 48 % des immatriculations.

Depuis le début de l'année 2026, les électriques ont capté 29,1 % du marché (285 940), contre 50,5 % pour les hybrides.

"Le lancement du nouveau leasing social le 16 juillet et son effet d'entraînement sur les offres des constructeurs, créent un environnement qui accélère la transition vers l'électrique, confirmant cette trajectoire engagée depuis le début de l'année" explique Marie-Laure Nivot, Head of automotive market analysis chez AAA DATA.

Prime à Stellantis et Renault

Dans ce contexte, en juillet, Stellantis progresse de 7,2 % (33 489), porté par Fiat (+53,5 %), Citroën (+17,3 %) et Peugeot redresse la tête sur le mois (+6,7 %). Une progression significative mais qui reste inférieure au marché (+9 %).

Le groupe Renault progresse de 9,5 % (30 241) grâce à la performance de Renault qui gagne 21,9 % (19 804). Dacia reste mal orienté avec 9 901 immatriculations, en baisse de 10,9 %. Avec 536 unités mensuelles, Alpine affiche 112,7 % de mieux.

Parmi les autres grands groupes automobiles, Toyota gagne 9,8 % (9 2234), alors que Hyundai-Kia recule de 6,8 % (6 467) et le groupe Volkswagen perd 4,2 % (16 822) malgré les +6,7 % de Skoda (4 166) et les 2,7 % de Seat (1 139).

Les marques chinoises totalisent 9 935 immatriculations et atteignent 8 % de part de marché.

Le VO en baisse

Le marché des voitures d'occasion totalise 469 223 transactions en juillet, en baisse de 4 %. Depuis le début de l'année, les transactions s'établissent à 3 077 416 unités (-4 %).

Les transactions entre particuliers (C2C) reculent de 3 % (259 435 unités), et les ventes de professionnels vers particuliers (B2C) reculent de 5 % (179 120 unités).