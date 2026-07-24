Marché automobile : la France entre dans l’ère du déclassement

Depuis la crise sanitaire, le marché automobile français a perdu près d’un tiers de ses volumes.

Après avoir longtemps évolué autour de 2,1 millions d’immatriculations annuelles, il semble désormais installé sur un plateau nettement inférieur, aux environs de 1,6 million d’unités.

Retrouvera-t-il un jour ses niveaux d’avant-Covid ? La question hante les constructeurs, les distributeurs et l’ensemble de la filière depuis plusieurs années. Pourtant, pour Éric Champarnaud, directeur général du cabinet d’études C-Ways, les dés sont jetés.

Selon lui, la baisse des immatriculations observée depuis la pandémie ne s’explique pas uniquement par les crises successives qui ont frappé le secteur. Elle traduit également des évolutions de fond qui modifient durablement le rapport des Français à l’automobile.

"Nous sommes probablement entrés dans un nouveau régime permanent", estime-t-il. Ce constat repose sur plusieurs évolutions structurelles qui dépassent largement les seules difficultés conjoncturelles du secteur. "Il faut repartir des grands fondamentaux, explique-t-il. La population vieillit, les projections démographiques ralentissent et pourraient même s’infléchir plus vite que prévu. Moins de population, cela signifie moins de besoins."

Un parc automobile qui arrive à maturité

Pendant plusieurs décennies, les immatriculations ont bénéficié de la croissance continue du nombre de véhicules en circulation. Ce moteur est désormais en train de s’éteindre. Le taux de motorisation en France s’approche d’un plafond.

La croissance du parc ralentit fortement et pourrait même devenir nulle à l’horizon 2030 sous l’effet du vieillissement démographique, de l’urbanisation croissante, de la digitalisation des échanges et de la diminution progressive des besoins de mobilité automobile.

"Le parc va bientôt cesser de croître. On atteindra un pic puis une légère décrue", anticipe Éric Champarnaud. Or, un parc qui ne progresse plus a mécaniquement besoin de moins de véhicules neufs pour être alimenté. Cette réalité démographique et économique constitue l’un des principaux facteurs de la baisse durable des immatriculations.

Les Français roulent moins

À cette maturité du parc, s’ajoute un deuxième phénomène tout aussi structurant : l’allongement continu de la durée de vie des véhicules. L’âge moyen du parc français atteint désormais des niveaux records et rien n’indique un retournement de tendance.

"Il n’y a plus vraiment de renouvellement naturel du parc. Les véhicules vivent de plus en plus longtemps", observe le directeur général de C-Ways.

La durée de détention progresse, mais surtout la durée de vie ultime des véhicules continue elle aussi d’augmenter grâce à l’amélioration de leur fiabilité et à la pression croissante exercée sur le pouvoir d’achat des ménages.

Selon les projections du cabinet, ce seul phénomène représenterait environ 400 000 véhicules en moins pour alimenter le parc à l’horizon 2030.

Le mécanisme est simple : moins les véhicules partent à la casse, moins il est nécessaire de les remplacer. "C’est un phénomène auto-entretenu", résume Éric Champarnaud.

Le grand paradoxe de l’épargne

L’un des constats les plus surprenants concerne le comportement financier des ménages français. Alors que le discours public se concentre largement sur les difficultés de pouvoir d’achat, les données macroéconomiques révèlent une autre réalité : depuis la crise sanitaire, les Français ont considérablement augmenté leur effort d’épargne.

Historiquement stabilisé autour de 14 % du revenu disponible, le taux d’épargne a bondi d’environ 4 points depuis 2020. Au total, cela représente près de 400 milliards d’euros accumulés en quelques années. Pour autant, cette épargne supplémentaire ne bénéficie pas à l’ensemble de la population.

Elle est très majoritairement concentrée chez les ménages les plus aisés et les plus âgés, précisément ceux qui constituent le cœur de la clientèle du véhicule neuf.

Pour Éric Champarnaud, il existe un lien direct entre cette montée de l’attentisme et la contraction du marché. "Les Français ont davantage les moyens d’acheter qu’ils n’ont envie de le faire", résume-t-il en substance.

Dans un contexte d’incertitude économique, de transition énergétique et de multiplication des offres, la prudence l’emporte souvent sur le renouvellement automobile.

Le décrochage des classes moyennes

C’est probablement le phénomène le plus marquant observé depuis cinq ans. En 2019, les six premiers déciles de revenus représentaient encore 43 % des acheteurs de véhicules neufs. En 2025, leur poids est tombé à 32 %. Autrement dit, plus d’un acheteur sur dix a disparu de cette partie du marché.

À l’inverse, les ménages les plus aisés occupent une place croissante dans les immatriculations. "Ceux qui ont disparu sont les acheteurs des six premiers déciles. Ceux qui restent sont les deux ou trois derniers déciles", constate Éric Champarnaud.

Selon lui, le marché français est en train de converger vers un modèle déjà observé au Royaume-Uni ou dans les pays scandinaves, où le véhicule neuf est principalement acheté par les ménages les plus favorisés et les entreprises.

Pour les autres consommateurs, l’accès à l’automobile passe de plus en plus par les véhicules d’occasion. "Tout le monde est descendu d’un cran", résume-t-il. Les acheteurs de véhicules neufs se reportent vers l’occasion récente. Les acheteurs d’occasions récentes se tournent vers des véhicules plus anciens. Et ainsi de suite. Une forme de déclassement automobile qui touche progressivement l’ensemble du marché.

De la propriété vers l’usage

Cette transformation s’accompagne également d’une évolution profonde du modèle économique de l’automobile. Les données de consommation montrent une baisse tendancielle des achats de biens matériels, tandis que les dépenses de services continuent de progresser. L’automobile n’échappe pas à ce mouvement.

La location longue durée, les formules d’abonnement et les financements locatifs occupent désormais une place centrale dans les mises à la route. Et l’électrification accélère cette mutation. "Aujourd’hui, plus de 80 % des véhicules électriques sont financés en location", souligne Éric Champarnaud.

Selon les projections de C-Ways, jusqu’à trois quarts du marché pourraient être opérés sous forme locative entre 2030 et 2035. La valeur demeure donc présente dans l’écosystème automobile, mais elle se déplace progressivement de la vente vers l’usage.

Un marché plus petit, mais pas condamné

Pour autant, Éric Champarnaud ne décrit pas un scénario d’effondrement. Le marché français pourrait connaître un rebond partiel dans les prochaines années grâce à la stabilisation des prix, à l’arrivée de véhicules électriques plus abordables et à une concurrence accrue, notamment sous l’effet des constructeurs chinois.

Mais le retour durable au marché des années 2000 lui paraît de moins en moins probable. L’enjeu n’est plus vraiment de retrouver les 2,1 millions d’immatriculations qui constituaient la norme avant la pandémie, mais plutôt de comprendre comment les constructeurs, les distributeurs et les réseaux vont s’adapter à un marché plus petit, plus polarisé et davantage orienté vers l’usage que vers la propriété.

Autrement dit, le marché automobile français ne traverse peut-être pas une crise. Il est peut-être déjà en train de changer d’époque.