Le parc automobile français a eu du mal à se renouveler en 2025

À près de 42,49 millions de véhicules en circulation sur les routes françaises, le parc roulant enregistre en 2025, comme l’année précédente, une timide croissance de 0,96 % par rapport à 2024. Tous les ans, AAA Data dresse un bilan des véhicules particuliers qui circulent dans l’Hexagone. Premier constat : le parc évolue à un rythme bas mais stable depuis quatre ans. Les véhicules des trois constructeurs français règnent en maître sur les routes du territoire et pèsent pour la moitié du parc.

Ainsi, sur le podium des constructeurs les plus représentés, Renault s’affiche en tête avec 8,3 millions de voitures en circulation, représentant 20 % des modèles sur la route. Peugeot arrive en deuxième position avec 7,45 millions d’unités et pèse pour 18 % des modèles sur les routes françaises en 2025. Citroën, pour sa part, compte pour 12 % des véhicules en circulation avec 4,98 millions de véhicules.

Avec 3,02 millions de véhicules qui sillonnent la France, Volkswagen est la première marque étrangère la plus représentée et la quatrième au global. La marque de Wolfsburg représente donc 7 % des modèles en circulation. Elle est suivie de Dacia (5 %) et de Toyota (4 %), qui comptent respectivement 2,02 millions et 1,84 million de véhicules sur les routes.

Un parc qui vieillit encore

Néanmoins, une augmentation des voitures en circulation ne signifie pas pour autant un rajeunissement du parc roulant. En 2025, l’âge moyen des véhicules passe sous la barre des 12 ans (12,3 ans), contre 11,9 ans en 2024. Cette année, 63 départements voient la moyenne d’âge de leur parc dépasser celle observée au niveau national.

Les territoires d’outre-mer enregistrent le record du parc roulant le plus vieux avec une moyenne d’âge de 14,7 ans, contre 12,2 ans en 2024. Au total, dix départements voient leur moyenne d’âge excéder les 14 ans. Les départements d’Occitanie, de l’Ariège et du Lot ainsi que la Creuse détiennent le parc le plus vieillissant de France métropolitaine avec une moyenne comprise entre 14,2 et 14,3 ans.

À l’inverse, les Hauts-de-Seine et Paris disposent du parc roulant le plus jeune de France avec une moyenne de 8,8 et de 9,6 ans. Ce sont les seuls départements dont l’âge moyen se situe sous la barre des 10 ans. En Outre-Mer, Saint-Barthélemy affiche la moyenne d’âge la plus basse à 5,6 ans, suivie de la Guyane (9,1 ans) et de la Martinique (9,9 ans). Cliquez ici pour retrouver tous les chiffres.

Un parc de VE et d’hybrides en forte croissance

Avec 19,83 millions de véhicules, la motorisation diesel reste encore massivement présente sur les routes hexagonales et représente une part conséquente de 47 %. Toutefois, sa part s’étiole encore cette année avec une baisse de 3,4 % par rapport à 2024. Les véhicules essence, pour leur part, représentent encore 40 % du parc avec 16,83 millions de modèles sur les routes hexagonales. Un nombre en très légère baisse de 0,12 %. Au total, comme l’année dernière, le parc de véhicules thermiques représente encore 87 % des voitures en circulation en France.

Pour constater de fortes croissances, il faut regarder du côté des véhicules électrifiés. En effet, le nombre de véhicules hybrides a augmenté de 32,7 % en un an, avec 2,73 millions d'unités en circulation (6 % du parc). Même constat pour les voitures électriques, qui représentent certes 3 % du parc, mais progressent de 25,3 % en un an, soit 1,45 million de véhicules.