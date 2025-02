Anatomie du parc automobile français en 2024

Avec plus de 42 millions de voitures en circulation à fin 2024, le parc automobile français a grossi de 1 %. Mais sa structure évolue que ce soit dans les motorisations, sa composition par vignettes Crit'Air et son âge.

Avec 438 000 voitures de plus dans le parc automobile français au 1er janvier 2025, la stabilité reste de mise. Comme chaque année, AAA Data présente une photographie des véhicules particuliers qui roulent en France. Résultat, le parc est composé de 42,084 millions de véhicules, en hausse de 1 %. Soit un rythme de progression équivalent à l'année précédente. Ainsi, depuis deux ans, le parc a grandi de plus de 800 000 voitures.

Pas question de rajeunissement pour autant. Selon le cabinet d'études, l'âge du parc vieillit. Il atteint désormais 11,9 ans, contre 11,6 recensés en 2023, selon la nouvelle méthode de calcul.

Retrouvez la composition du parc automobile français par département en 2024

66 départements affichent un parc roulant dont l'âge est supérieur à cette moyenne. En Nouvelle-Aquitaine et plus particulièrement dans la Creuse, les véhicules immatriculés atteignent même 14 ans.

À l'inverse, les Hauts-de-Seine possèdent le parc le plus jeune si l'on exclut quelques départements d'outre-mer comme Saint-Barthélemy. Dans ce département, qui recense le plus grand nombre d'immatriculations en flottes de véhicules, l'âge moyen du parc se situe à 8,6 ans.

En regardant le détail du parc global (graphique ci-dessous), ce vieillissement s'observe sur les modèles âgés de plus de 15 ans, qui représentent désormais près d'un tiers des véhicules en circulation. Cela concerne 13,4 millions d'unités au détriment des véhicules âgés entre 3 et 5 ans qui ne pèsent que 8 % du marché, contre 10 % encore fin 2023.

Près de 13 millions de voitures interdites dans les ZFE

Avant 2025, les véhicules Crit'Air 5 (véhicules diesel immatriculés entre 1997 et 2000) et les Crit'Air 4 (véhicules diesel datant de 2001 à 2005) étaient déjà interdits dans certaines métropoles. Le Crit'Air 3 concerne, lui, les véhicules essence d'avant 2006 et les diesel d'avant 2011 qui sont également interdits de circulation depuis le début de cette année. C'est le cas notamment à Paris, Lyon, Grenoble ou encore Montpellier.

Dans le détail, le Grand Paris interdit la circulation des véhicules Crit'Air 3 dans sa ZFE (à l'intérieur du périmètre de l'autoroute A86), de 8 h à 20 h en semaine. À Lyon (ainsi qu'à Caluire-et-Cuire et dans une partie de Villeurbanne, Bron et Vénissieux), ces véhicules ne pourront plus circuler ou stationner du tout. À l'intérieur de la ZFE de Montpellier, pour l'instant onze communes sont concernées, avant une extension à toute la métropole en 2026. La ZFE de Grenoble s'applique, elle, à treize communes, à l'exception de quelques voies principales.

Plus d'un million de voitures électriques en France

Si les motorisations diesel tiennent toujours le haut du pavé avec 20,5 millions d'unités, soit 48,8 % du parc français, la chute est continue. Plus de 700 000 modèles roulant au gazole ont disparu de la circulation entre fin 2023 et fin 2024. L'essence reste globalement stable avec 40 % de part de marché. Les progressions, en revanche, sont visibles sur la motorisation hybride (full hybrid et mild hybrid) dont la part atteint désormais 5,6 %, avec 2,3 millions de véhicules, comme le montre le tableau ci-dessous.

C'est une progression de 1,6 point et 603 000 voitures supplémentaires. Par ailleurs, les voitures 100 % électriques ont franchi le cap du million et représentent 2,7 % du parc.