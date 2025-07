Le marché de l'occasion dégringole de 4 % en juin 2025

En passant tout juste le seuil des 449 000 transactions tous canaux confondus, le marché des voitures d'occasion a perdu 4,1 % en juin 2025, par rapport à l'an passé. Au terme du premier semestre, la tendance des ventes est à peine positive.

Au premier semestre 2025, plus de 2,717 millions de voitures d'occasion ont été revendues (+0,9 %). ©Le Journal de l'Automobile

L'effet de saison ne s'est pas produit et le marché des voitures d'occasion en a souffert. Selon les données publiées par AAA Data, seules 449 000 transactions ont été réalisées en juin 2025. En comparaison avec l'an passé, le total mensuel tous canaux confondus (BtoC et CtoC) a ainsi chuté de 4,1 %.

En dépit des opérations Journées portes ouvertes (JPO), rares sont les marques principales à avoir échappé au phénomène de déclin. Parmi celles qui ont dépassé la barre des 10 000 unités en juin, la liste des gagnants se réduit à BMW (+2 %, à 21 500 VO), Toyota (+8,4 %, à près de 17 600 VO) et Dacia (+5,1 %, à 14 750 VO). Mercedes a manqué de peu le coche (-0,8 %, à 19 400 unités).

Les gammes françaises ont été boudées. Si Renault fait mieux que la moyenne (-1,3 %, 80 900 VO), Peugeot et Citroën y ont laissé des plumes. La première a décliné de 7,3 % (à 77 500 unités) et la seconde a dévissé de 10,7 % (à 48 500 VO). Pour rester dans l'univers Stellantis, notons les mauvais scores d'Opel (-22,7 %, à 11 350 VO) et de Fiat (-26,9 %, à 10 475 VO).

Un semestre dans le vert pâle

La contre-performance du mois de juin plombe les chiffres semestriels. AAA Data a comptabilisé 2 717 200 transactions de voitures d'occasion au cours de la période tous canaux confondus. En comparaison avec l'an passé, le marché tricolore ne gagne que 0,9 %.

Une croissance à laquelle contribuent Renault (+1,1 %, à 499 700 unités), tout comme BMW (+3 %, 122 200 VO), mais surtout Toyota (+12,9 %, 109 750 VO) et Dacia (+11,4 %, à 92 300 VO). Quelques crans en dessous en termes de volume, Hyundai (+12 %, à 38 650 VO) et Skoda (+10 %, à 25 100 VO) ont aussi apporté leur pierre à l'édifice.

Le premier semestre a bien moins profité à Ford (-2,1 %, à 90 150 VO) mais, avant tout, aux marques essentielles du groupe Stellantis. Peugeot (-2,4 %, à 466 750 VO), Citroën (-3,7 %, à 293 690 VO), Opel (-6,6 %, à 69 800 VO), Fiat (-4,9 %, à 65 400 VO) et DS (-1,5 %, à 20 520 VO) ont cédé des parts de marché à la concurrence. Elles affichent une pénétration cumulée de 33,7 %, contre 35,2 % l'an passé tous canaux confondus.

Croissance sur douze mois

À l'échelle des douze derniers mois consécutifs, le marché français des voitures d'occasion pointe à 5 378 749 unités. En comparaison avec la période précédente, les reventes ont augmenté de 1,9 %.

À cette échelle de temps, Toyota (213 900 unités) et Hyundai (75 500 unités) se démarquent avec des croissances supérieures à 13 %. Suzuki se montre également bien plus courtisée (+11,4 %), approchant des 54 700 unités. Au sommet du classement, Renault a cumulé 989 000 unités (+1,2 %).