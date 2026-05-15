Espagne : l'occasion cale face à l’offensive commerciale du véhicule neuf

Les reventes de voitures d'occasion en Espagne ont pris un coup au mois d'avril 2026. Selon les données publiées par la Ganvam (association des distributeurs), le marché a plongé de 4,2 % en comparaison avec l'an passé, pour se limiter à 173 869 transactions.

Certes la période a été marquée par la Semaine sainte, mais pour les professionnels, la raison de ce net repli est à chercher ailleurs. Dans leur note de synthèse mensuelle, les associations ont avancé l'hypothèse selon laquelle les intentionnistes ont été finalement plus attirés par les remises sur les voitures neuves que par les propositions sur les parcs de voitures d'occasion. Pour elles, cela expliquerait que le ratio VO/VN soit tombé à 1,6 le mois dernier.

Le ralentissement a surtout impacté le cœur du marché. Le segment des voitures d'occasion de 3-5 ans a dévissé de plus d'un quart par rapport à l'an dernier, à 21 188 unités (-25,8 %). Quand celui des 5-8 ans a chuté de 17,4 %, à 17 615 unités.

Face à cela, l'envolée de 27,6 % des reventes de voitures d'occasion très récentes (à 11 800 unités), et le gain de 5,2 % des VO de 8-10 ans (à 10 800 unités) n'auront pas suffi.

Le canal entreprise en déperdition

Cette situation a forcément joué contre les voitures d'occasion issues des fins de contrat en entreprise. Leur score mensuel a dégringolé de 35,8 % sur un an, à tout juste plus de 23 400 unités. À l'inverse, les voitures d'occasion précédemment utilisées en location courte durée (+11 %, à près de 14 600 unités) ou chez les leasers (+14,2 %, à 11 800 unités) ont surfé sur la bonne vague.

Le marché espagnol reste largement acquis au canal des échanges entre particuliers. En avril, 111 755 reventes ont ainsi été enregistrées, soit 1,3 % de mieux que l'an passé.

La poussée de l'électrique

Les ventes de modèles électrifiés ont continué de progresser sur le marché de l'occasion. Plus précisément, les ventes de voitures électriques d'occasion ont augmenté de 60,1 % en avril, avec un total de 3 492 unités. En parallèle, les ventes de véhicules hybrides rechargeables d'occasion ont progressé de 37,6 %, pour atteindre 4 612 unités, selon les données de la Ganvam.

Au terme du premier quadrimestre, le marché des voitures particulières et des SUV d'occasion se stabilise, avec un total de 716 434 unités (+0,1 %), soit 1,8 voiture d'occasion vendue pour chaque véhicule neuf. Pour les professionnels, le marché de la revente a été soutenu en grande partie par l'élan de renouvellement dans les flottes des sociétés de location qui ont généré 54 100 transactions (+21,4 %).