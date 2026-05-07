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Le marché espagnol du véhicule neuf n'a rien lâché en avril 2026

Publié le 7 mai 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Toujours sur la pente ascendante, les immatriculations de voitures neuves ont grimpé de 8,4 % en avril 2026 en Espagne. Selon les associations professionnelles, 106 862 livraisons ont été réalisées, dont 22 758 VE et PHEV. Sur la durée, l'activité dans le pays a progressé de 7,8 % par rapport au premier quadrimestre 2025.
marché espagne avril 2026
Au premier quadrimestre, le marché espagnol a augmenté de 7,8 %, à près de 407 400 unités. ©Seat

Les livraisons de voitures neuves ont gardé le rythme en Espagne. En avril 2026, le marché a progressé de 8,4 %, à 106 862 immatriculations, selon les données des associations professionnelles. Une performance à saluer, car la période était marquée par la Semaine sainte.

 

Au bout du compte, les mois de mars et d’avril, pris ensemble, ont totalisé un meilleur score que l'an passé. Et depuis le début de l’année, le cumul des immatriculations en Espagne atteint déjà 407 389 ventes, soit une hausse de 7,8 % par rapport au premier quadrimestre 2025.

 

Forte poussée sur le canal des particuliers

 

Les constructeurs et les concessionnaires peuvent compter sur les voitures électrifiées. En avril, les mises à la route de voitures électriques et hybrides rechargeables ont représenté 23 014 unités, soit une progression de 42,4 % et une part de 21,3 % du marché. Cela comprend 10 184 voitures électriques (+45,4 %) et 12 830 PHEV (+40 %).

 

Au terme des quatre premiers mois, l'Espagne compte 86 392 nouvelles voitures électrifiées dans son parc roulant (+53,1 %). Les marques ont livré 38 201 VE (+42,9 %) et 48 191 PHEV (+62,4 %).

 

Le marché français résiste aux véhicules électriques chinois

 

En ce qui concerne les ventes par débouché, les trois segments affichent des résultats positifs en avril. Le canal des particuliers enregistre la plus forte progression avec 44 102 unités, en hausse de 11,2 %. Les ventes aux entreprises ont augmenté de 9,2 %, à 33 567 unités. Enfin, selon les associations professionnelles, le canal des loueurs a progressé de 3,7 %, avec 29 193 immatriculations.

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