La crise du carburant a plombé l'occasion en avril 2026

Le marché national des voitures d'occasion a difficilement traversé le mois d'avril 2026. Selon les chiffres de AAA Data, 426 620 transactions ont été recensées sur tous les canaux, soit 10,8 % de moins que l'an passé. Un recul d'autant plus net que les deux périodes comparées comptaient le même nombre de jours ouvrés.

Certes, avril 2025 avait été particulièrement fort, mais jamais depuis décembre 2022 le marché français n'avait subi un tel recul annuel. Après la chute de 9,6 % en janvier dernier, le secteur cherchait à se refaire une santé. Un élan qui a été coupé. De fait, après quatre mois, les statistiques sont en retrait de 4,6 %, à 1 756 739 unités.

Un mois astronomique pour les VE

La raison de cette tendance négative est à chercher en premier lieu du côté des stations-service. Constatant la flambée des prix des carburants, les acheteurs de voitures d'occasion se sont détournés des voitures thermiques. Le rapport édité par AAA Data révèle que les modèles diesel ont perdu 20,9 % sur un an (169 540 unités) et les exemplaires à moteur essence ont décliné de 13,8 % (à 158 717 unités).

Les consommateurs se sont rués sur les alternatives électrifiées. Au point que la demande pour les seules voitures électriques d'occasion (VEO) a été deux fois supérieure à l'offre, rapportait Olivier Flavier chez Leboncoin. En termes de vente, cela s'est traduit par une poussée de 62,8 %, à 26 092 transactions de VEO. Une cadence mensuelle inimaginable, il y a encore quelques semaines. Depuis le début de l'année, un tiers des quelque 77 000 échanges ont donc été réalisés en avril.

Dans le même temps, 65 486 voitures hybrides ont été revendues sur tous les canaux, soit un bond de 14,2 % sur un an. Après quatre mois d'activité, ce segment accumule 249 500 unités, en gain de 17,3 % par rapport au premier quadrimestre 2025.

Mercedes coule, Hyundai dépasse Mini

Dans ce contexte, aucune des marques du top 20 n'est parvenue à accroître ses ventes. Mercedes (-17,5 %, à moins de 15 950 unités) et Nissan (-17,1 %, sous les 8 900 unités) ont été les premières victimes du mois d'avril.

D'une certaine manière, en accusant "seulement" 6,9 % de repli à 81 040 voitures d'occasion échangées, Renault a sauvé les meubles. Mais les grands gagnants resteront Dacia et Hyundai. Ces deux marques ont respectivement lâché 1,2 % (à près de 16 000 unités) et 1,9 % (à 6 720 unités) par rapport à l'an passé.

Ses deux marques s'illustrent plus globalement en étant les seules du top 20 à s'inscrire en croissance après quatre mois. Dacia cumulait à fin avril 64 722 transactions (+1,8 %), quand Hyundai gagnait 1,6 %, pour atteindre 27 106 unités, soit désormais plus que Mini (27 082 unités ; -4 %).