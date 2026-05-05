AutoScout24 Belgique perd sa bataille contre TCS Mobility

David vient de remporter une manche contre Goliath en Belgique. Le 30 avril 2026, l’Autorité de la concurrence a donné raison à Carselect.touring.be dans le litige qui l'oppose à AutoScout24. La nouvelle plateforme de diffusion de petites annonces de voitures d'occasion a obtenu gain de cause face au géant du secteur.

Dans un communiqué rendu public, l’Autorité belge de la concurrence a expliqué avoir "décidé d’imposer des mesures provisoires ordonnant à AutoScout24 Belgium de rétablir la portabilité des données des annonceurs utilisant sa plateforme vers la plateforme concurrente carselect.touring.be".

Dans sa décision, l’Autorité a tout d’abord constaté qu’AutoScout24 pouvait être qualifié à première vue d’opérateur en position dominante au sens du droit de la concurrence. Un statut dont l'entreprise a, vraisemblablement, abusé en interdisant le transfert automatisé des données des véhicules encodées vers un autre environnement.

Ne pas entraver la pérennisation

Retour en arrière : en mars dernier, la société TCS Mobility, éditeur de la plateforme carselect.touring.be, a déposé une plainte. Elle y dénonçait l'impossibilité technique pour les revendeurs de voitures d'occasion de dupliquer leurs annonces depuis AutoScout24 vers son service de diffusion. Il leur fallait systématiquement recommencer la démarche. Ce qui constitue un frein au développement de l'usage.

"Au vu des réticences des vendeurs à effectuer un second encodage manuel, la pratique en cause est susceptible d’empêcher TCS de conserver et d’acquérir de nouveaux clients. Or, en tant que nouvel entrant, il est nécessaire pour TCS d’atteindre une masse critique d’annonces et de visiteurs afin de pouvoir rester sur le marché", est-il inscrit dans le communiqué. À noter que TCS a également introduit une requête en mesures provisoires afin de rétablir le transfert automatisé des données des annonceurs vers sa plateforme dans l’attente d’une décision au fond.

Choc des modèles d'affaires

AutoScout24 permet en principe un tel transfert de sa plateforme vers d’autres sites, y compris ses concurrents. Cependant, le leader du marché a récemment révisé sa position. Pour l'Autorité belge de la concurrence, il ne fait aucun doute que TCS Mobility et son modèle économique sont à l'origine de ce revirement soudain.

En effet, alors qu'AutoScout24 facture la publication d'une annonce sur sa plateforme, TCS Mobility propose un modèle de paiement au lead. Leur confrontation devant l'Autorité n'est autre qu'un choc des cultures entre le pay per list et le pay per lead. Les pratiques mises en cause dans la décision de l’Autorité portent sur le numérique, qui fait partie des secteurs prioritaires d’intervention de l’Autorité.

En conséquence, sous peine d’une astreinte d’un montant de 20 000 euros par jour (jusqu’à un maximum de sept millions d'euros), l’Autorité a décidé d’imposer à AutoScout24 de restaurer le transfert automatisé des données des véhicules des annonceurs depuis sa plateforme vers celle de son concurrent carselect.touring.be. Une procédure qui devra s'accompagner, d'une part, de l'envoi d'un communiqué à l’ensemble de ses clients professionnels et, d'autre part, de la publication de ce même communiqué pendant 90 jours sur la section professionnelle de son site internet.