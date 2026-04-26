Cambriolages : Bonnefis s'ajoute à la liste des enseignes attaquées en Occitanie

Le point de vente Bonnefis Automobiles a été victime d'une tentative de cambriolage. Dans la nuit du 23 au 24 avril 2026, le codirigeant de l'entreprise familiale, Édouard Bonnefis, a été alerté pour une intrusion. Les malfaiteurs, visiblement au nombre de deux, sont fort heureusement repartis sans aucune des voitures d'occasion de luxe commercialisées par l'enseigne.

"Le système de détection nous a prévenus quand ils ont essayé de forcer le portail pour ressortir avec des voitures, raconte le dirigeant aveyronnais, basé à Baraqueville (12). Ils sont tout de même restés une heure sur place. Je crains qu'ils reviennent", souffle-t-il.

Ironie du sort : ce même Édouard Bonnefis partageait son inquiétude tout juste deux jours plus tôt avec Le Journal de l'Automobile. Et pour cause, plus que l'Aveyron, l'Occitanie plus globalement est le théâtre d'une série de cambriolages. Depuis deux mois maintenant, près d'une dizaine de cas ont été recensés.

Une enquête qui piétine

Ainsi, Rouzaud Automobiles, 6Car, AB Motors, Calsat Automobiles, AC111 ou encore ILM Auto, des entreprises situées à Toulouse (31), Rodez, Druelle, La Primaube, Millau (12), Albi (81)... ont été prises pour cibles. Parfois, les voleurs repartent avec un butin d'une ou plusieurs voitures, laissant les distributeurs face à une difficulté financière.

Je vais devoir augmenter mes investissements dans les dispositifs

"Ce sont certainement des gamins sans expérience de la conduite sportive car une voiture a été retrouvée à quelques kilomètres après une sortie de route", relate l'un des distributeurs cambriolés il y a quelques semaines. Mais pour le moment, les services de police ne leur donnent aucune indication. "Les avancées sont très lentes, trop lentes", s'agace l'un d'eux.

Pour l'heure, aucun concessionnaire automobile n'a été concerné. Les larcins sont commis chez des indépendants, tous spécialistes du très haut de gamme. "Ils savent que nous n'avons pas les mêmes moyens de sécurité", concède-t-on, fataliste, chez Rouzaud Autos. "Je vais devoir augmenter mes investissements dans les dispositifs", rebondit Édouard Bonnefis qui compte plus de 200 voitures sur parc.

Mais les professionnels attendent de la police et des politiques des réponses concrètes pour mettre fin à ces cambriolages en série. En Occitanie aujourd'hui, plus personne dans la profession ne dort sur ses deux oreilles.