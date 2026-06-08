BCAuto Enchères a sorti 90 % des véhicules électriques à sa Leasing Day 2026

Des 380 véhicules issus de contrats de location, 72 % ont été adjugés. La seconde édition de la Leasing Day, l'événement annuel organisé par BCAuto Enchères, a encore apporté satisfaction aux dirigeants de la maison de ventes aux enchères de véhicules d'occasion. Le rendez-vous qui s'est tenu jeudi 4 juin 2026 a permis de rassembler une centaine de personnes.

En effet, quelque 120 acheteurs professionnels ont fait le déplacement à Issy-les-Moulineaux (92) pour non seulement venir enchérir sur les lots, mais surtout pour rencontrer les apporteurs d'affaires. À ces convives présents en salle, 425 autres professionnels se sont, tout au long de la journée, connectés à la plateforme de vente aux enchères. Une population qui a pesé dans le taux d'export de 44 % des véhicules d'occasion.

Pour alimenter le plateau de la Leasing Day en voitures et véhicules utilitaires, BCAuto Enchères a sollicité ses habituels partenaires, au rang desquels se trouvaient notamment des grands loueurs de courte et longue durée, des constructeurs, des captives et des banques. Des entreprises désireuses d'optimiser le remarketing de produits d'occasion de première main et à la TVA récupérable.

Signe des temps, sur l'ensemble des véhicules présentés, il y avait pas loin de 30 % d'exemplaires HEV/PHEV et autour de 20 % de voitures électriques. Ces dernières ont réalisé une surperformance puisque 90 % des lots ont été vendus. "Cela confirme qu'il y a bien une forte demande sur les voitures électriques", retient Edgar Chauveau, directeur commercial en charge de la demande.

Inflation des prix VE

Plus largement, Edgar Chauveau observe que la part des voitures électriques a augmenté de "2 à 3 %" dans les ventes à destination de distributeurs français. Une croissance limitée par "la concurrence des acheteurs étrangers qui accélèrent, voyant toujours dans notre marché une source d'approvisionnement compétitive", analyse le responsable.

Une compétition qui se traduit par une remontée des prix depuis le mois de mars. Les montants d'adjudication des VE ont augmenté de 12 à 15 %, selon les données compilées par BCAuto Enchères.

Un essor des voitures électriques qui impacte également l'organisation des activités. Devant l'afflux des exemplaires et la pression des acheteurs, BCAuto Enchères a acté, depuis ce printemps 2026, d'animer une vente aux enchères hebdomadaire réservée aux voitures électriques. "En moyenne, ces opérations enregistrent un taux d'adjudication de 92 %", rapporte le codirecteur commercial.

Le marché ne tourne pas pour autant le dos aux énergies fossiles. Les voitures d'occasion à moteur diesel trouveraient des débouchés dans l'est de l'Europe. Tant mieux pour l'enchériste alors que cette énergie (30 %) représente encore le deuxième flux de VO en provenance des leasers derrière les voitures essence (40 %). Les HEV/PHEV (20 %) et les électriques (10 %) attendent leur heure.

Un semestre en croissance

La demande a évolué aussi en cela que les acheteurs viennent en salle avec des objectifs précis. "Pour ne pas souffrir davantage, ils surveillent bien plus leur rotation de stock. De fait, ils participent aux ventes aux enchères pour satisfaire des commandes explicites de consommateurs et moins pour se constituer un parc à recommercialiser", remarque Edgar Chauveau.

Le premier semestre de BCAuto Enchères doit s'achever assez positivement. Le prix moyen aura peu bougé par rapport aux périodes précédentes, cependant la maison de ventes aux enchères s'attend à une croissance de 3-4 % du nombre d'adjudications. Le fait d'avoir ajouté une vente le dimanche aura assurément contribué à cette percée.