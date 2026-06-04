Oveo enrichit ses services aux professionnels avec la cotation des voitures d'occasion

Oveo va faire de la cotation un nouveau pilier de son service. La société dédiée au remarketing des voitures d'occasion issues des contrats de location s'apprête à lancer une toute nouvelle plateforme qui permettra de connaître la valeur marché d'un exemplaire ou d'un lot.

Cette nouveauté ne sera accessible qu'aux distributeurs et aux leasers. Raison pour laquelle Oveo entend profiter de l'événement Invest Auto Day organisé par Le Journal de l'Automobile pour présenter sa solution aux concessionnaires qui viendront assister aux conférences et arpenter l'espace d'exposition.

Automatisation partielle

Pour s'assurer d'une grande visibilité auprès des distributeurs automobiles, l'entreprise lauréate du Prix Stratégie BtoB aux EMVO 2025 a fait l'acquisition du nom de domaine Cotations.fr et mènera une stratégie de référencement payant. Mais, dans les faits, le service sera rendu au moyen d'une application mobile.

En pratique, les utilisateurs renseigneront les informations propres aux voitures d'occasion pour que, derrière, le système d'intelligence artificielle d'Oveo applique un calcul de l'estimation de la valeur grâce à ses données de transactions précédentes. Un montant qui n'est jamais communiqué sans avoir été vérifié, ajusté au besoin par un être humain. L'apporteur d'affaires a toujours le mot de la fin en validant la proposition.

L'interface imaginée de toute pièce par Oveo comprend un tableau de bord. Celui-ci donne de la visibilité sur le processus logistique, entre l'enlèvement, la préparation et la livraison après la revente. Les directeurs d'activité VO pourront également connaître les actions du personnel au moyen de statistiques.

Encourager la multicotation chez les concessionnaires

Le service Cotations.fr a nécessité un renforcement des équipes au siège de Levallois-Perret (92). Oveo cherche à se préparer aux enjeux de réactivité, tandis que les maisons de vente aux enchères constitueront les principaux concurrents de l'acteur 100 % fondé par Stanislas Peycelon.

"Nous n'avons jamais eu la prétention de vouloir remplacer les entreprises installées, mais Oveo veut devenir un canal alternatif chez les concessionnaires et les loueurs. Sans aller dans l'excès, ils doivent commencer par instaurer la multicotation et ne plus se fier à un seul partenaire, soutient Stanislas Peycelon. L'afflux prochain des buy back doit inciter les professionnels à changer leurs habitudes opérationnelles".

Ce conseil, le fondateur d'Oveo l'applique tout autant à lui-même. Il a engagé une stratégie de diversification, alors que Retail Renault Group joue un rôle très important dans son bilan annuel. Cela a commencé avec une intégration à la plateforme OpenHive et se poursuit avec une prospection du quotidien chez les concessionnaires. Le groupe Car Lovers a signé. Une première référence qui doit en appeler d'autres. "Nous restons ouverts aussi aux négociants importants", ajoute le fondateur.