Quentin Boffy prend part au développement des partenariats d'Oveo

Publié le 14 janvier 2026 ■ Par Gredy Raffin ■ 2 min de lecture

Ancien de Parcours et d'Auto1 Group, devenu consultant indépendant, Quentin Boffy va collaborer avec Oveo. Il va mettre son exeprtise au service du développement des partenariats pour la plateforme de remarketing des voitures d'occasion.

Quentin Boffy prend la responsabilité du développement des partenariats pour Oveo. ©DR

Oveo renforce ses moyens sur le terrain. La société qui propose une plateforme de remarketing des voitures d'occasion entre professionnels vient de missioner Quentin Boffy pour prendre part au développement des partenariats. Il mettra son expérience au service du projet entrepreneurial de Stanislas Peycelon, fondateur et président d'Oveo. Quentin Boffy fait valoir 18 années passées dans l'industrie automobile. Ce titulaire d'un DUT en techniques de commercialisation, commerce et marketing connaît tout particulièrement le monde des voitures d'occasion. Et pour cause, il a commencé sa carrière en 2007 comme vendeur VO chez Parcours. Le loueur longue durée le fera évoluer vers des postes à responsabilité jusqu'à devenir le responsable des ventes en 2014. En décembre 2014, son profil a intéressé Auto1 Group. Quentin Boffy s'engage chez le géant allemand du remarketing de voitures d'occasion. Dix années durant, il en sera le responsable de la stratégie des prix des produits. Il en a quitté les rangs en septembre 2025. Remarketing VO : comment Oveo veut maximiser les profits des concessionnaires En parallèle, il s'est lancé dans un projet personnel. En octobre 2024, il a fondé Tacot & Co, une société de conseil spécialisée dans les problématiques des négociants VO. Quentin Boffy travaillera pour Oveo sous cette casquette. En pratique, il a la liberté de démarcher les professionnels et leur proposer de recourir à Oveo dans leur stratégie d'optimisation du commerce de voitures d'occasion. Pour mémoire, la société francilienne a été récompensée lors de la dernière édition des États-Majors du VO, dont la prochaine date est fixée au 27 mai 2026.

