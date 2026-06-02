Gemy renforce son équipe dirigeante avec Sébastien Caron et Alexandre Claude

Basé à Laval (53), le groupe Gemy vient de nommer deux directeurs généraux afin de renforcer sa proximité avec le terrain et de gagner en réactivité. Une organisation qui vise à mieux accompagner les équipes mais aussi à améliorer la qualité de service proposée aux clients.

Désormais, les activités du groupe seront réparties entre deux grands pôles. Sébastien Caron prend la responsabilité des marques Peugeot, Citroën et DS ainsi que des différentes filiales de services du groupe (Logipar : plateforme logistique ; Autoprepar : centre de reconditionnement VO et Effigemy : structure dédiée à la performance opérationnelle, aux services clients et à l'amélioration continue). Alexandre Claude pilotera quant à lui les activités liées aux marques Renault, Dacia et Alpine.

Une expérience chez les constructeurs

Ces deux dirigeants affichent des parcours solides dans l'univers automobile. Ancien directeur général de Citroën France puis de Stellantis Pro One France, Sébastien Caron cumule plus de vingt ans d'expérience au sein du groupe Stellantis. Alexandre Claude connaît lui aussi parfaitement le secteur après avoir passé près de quatorze ans chez Renault Retail Group avant de rejoindre Gemy Automobiles en 2024.

Au-delà des nominations, cette nouvelle organisation traduit la volonté du distributeur de renforcer sa performance dans un environnement de plus en plus concurrentiel. Le groupe entend notamment développer une gestion plus agile, favoriser l'amélioration continue et accélérer la montée en compétences de ses collaborateurs.

Pour Pierre-Elie Gérard, dirigeant du groupe, l'objectif est clair : rapprocher davantage les centres de décision du terrain afin de permettre aux équipes locales de gagner en autonomie et en efficacité.

Un chiffre d'affaires de 980 millions d'euros

Cette réorganisation intervient alors que Gemy Automobiles poursuit son développement. Parmi les projets à venir figure notamment l'ouverture d'un nouveau point de contact Alpine à Tours (37), prévue dès le mois de juin 2026.

Présent dans l'ouest et le centre de la France ainsi qu'en région Provence-Alpes-Côte d'Azur, le groupe exploite 37 concessions représentant six marques automobiles. Il compte près de 1 800 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 980 millions d'euros en 2025.