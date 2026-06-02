Le groupe Hess Automobile accueille Louis-Carl Vignon

Après sept ans et demi à la tête de Ford France, Louis-Carl Vignon s’apprête à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière au sein du groupe Hess Automobile, dirigé par Anthony et Jonathan Hess.

Pour lui succéder, Ford France a choisi l'Espagnol et francophile Santiago Sainz. Ce dernier a passé plus de trente ans chez le constructeur américain dont la première moitié au sein de la filiale espagnole. Il y a occupé la quasi-intégralité des fonctions opérationnelles (marketing, réseau, ventes et après-vente).

Il s'est ensuite orienté vers une carrière internationale. Il a ainsi travaillé au Portugal puis a rejoint Ford Europe en 2016 à Cologne (Allemagne) au poste de responsable de marque pour l'Europe. Récemment, il a participé à la mise en place du partenariat avec Renault qui produira les deux prochains modèles électriques de Ford en 2028. Il prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet 2026.

Un long parcours chez les constructeurs automobiles

Louis-Carl Vignon a débuté sa carrière en 1991 dans les rangs de Ford France, où il a évolué pendant neuf ans dans les secteurs du financement, du marketing et des ventes.

Directeur du développement réseau de Saab (General Motors) entre 2000 et 2003, il prend ensuite la direction de l'Italie en tant que responsable des réseaux Chevrolet, Opel et Saab pour l'Europe du Sud, puis en tant que directeur commercial d'Opel Italie.

Après avoir assuré durant deux ans la direction générale de Seat Italie, il est ensuite débauché en 2012 par Alfa Romeo pour devenir directeur de la marque dans la région EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique).

En 2015, il avait choisi de quitter le secteur des constructeurs automobiles pour diriger le département industrie automobile de Cardiff, filiale d'assurances du groupe BNP Paribas, avant de signer son retour chez Ford France en septembre 2017.

Hess Automobile, un acteur majeur de la distribution

Après une carrière largement construite chez les constructeurs automobiles, Louis-Carl Vignon bascule désormais du côté des distributeurs. Le groupe Hess Automobile, qui emploie environ 2 200 salariés, a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 milliard d’euros en 2025.

L’entreprise distribue les marques des groupes Renault et Stellantis, ainsi que Toyota, BMW, Volvo, Hyundai, Nissan, Suzuki ou encore Isuzu, mais pas Ford. En 2025, le groupe a ainsi écoulé un total de 28 000 véhicules neufs et 28 000 véhicules d’occasion, ce qui le place de fait dans le top 15 des plus grands groupes de distribution en France.

(avec Christophe Bourgeois)