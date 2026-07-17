Ford lance une IA pour simplifier la gestion de flotte

Publié le 17 juillet 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

Le constructeur américain déploie Ford Pro AI en Europe. Cet outil basé sur l’intelligence artificielle permet aux gestionnaires de flotte d’accéder rapidement aux informations clés de leurs véhicules. De quoi leur faire gagner un temps précieux et accélérer la prise de décision.

Avec Ford Pro AI, le constructeur américain souhaite simplifier le travail des gestionnaires de flotte. ©Ford Pro

Après un premier lancement aux États-Unis, Ford déploie son assistant basé sur l’intelligence artificielle en Europe. Baptisé Ford Pro AI, cet outil, directement intégré à la plateforme Ford Pro Telematics, doit permettre aux gestionnaires de flotte d'accéder plus rapidement aux données de leurs véhicules afin de simplifier les tâches administratives et d'accélérer la prise de décision. SuiviDeFlotte s’associe à Ford Pro pour la remontée des données OEM La solution s'appuie donc sur les données générées par les véhicules connectés pour répondre à des requêtes en langage naturel. Les utilisateurs peuvent ainsi interroger Ford Pro AI sur l'état d'un véhicule, les opérations de maintenance à prévoir ou encore les coûts d'exploitation de leur flotte, sans avoir à passer au crible d'énormes quantités de données pour surveiller et gérer leurs véhicules. L’outil peut également leur suggérer des améliorations pour optimiser la gestion de leur parc. Ford justifie le lancement de cette technologie par la charge administrative qui pèse sur les gestionnaires de flotte. Selon une étude menée par le constructeur américain auprès de 200 responsables de flotte au Royaume-Uni et en Allemagne, une immobilisation imprévue d'un véhicule entraîne en moyenne 2,4 heures de travail administratif, voire même jusqu'à 2,7 heures pour les moyennes et grandes flottes. Toujours d’après l’étude, l'administration générale de la flotte peut parfois occuper entre 5 et 10 % du temps d’un gestionnaire. Autrement dit, cela correspond à environ 15 à 20 heures par mois pour des tâches comme le paiement des taxes sur les zones à faibles émissions, la gestion des sinistres, le suivi des reçus de carburant et la négociation des conditions de location. Ford envisage son futur Transit sur la base du Renault Master "Dans le contexte actuel des flottes de véhicules, la gestion réactive n'est plus une option. Les gestionnaires de flottes doivent anticiper et agir rapidement", explique Jeremy Gould, directeur de Ford Pro Solutions pour l’Europe. Qui ajoute : "Ford Pro AI est conçu pour simplifier le travail quotidien des gestionnaires de flottes en optimisant les capacités humaines, sans les remplacer."

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