SuiviDeFlotte s’associe à Ford Pro pour la remontée des données OEM

L’éditeur de logiciel de gestion de flotte annonce la signature d’un partenariat avec Ford Pro. Les clients de SuiviDeFlotte peuvent désormais accéder directement aux données des véhicules de l’entité en charge des activités professionnelles du constructeur américain, et ce, sans la pose d’un boîtier supplémentaire.

Les clients de SuiviDeFlotte auront désormais accès aux données OEM issues des véhicules de Ford Pro. ©SuiviDeFlotte

SuiviDeFlotte élargit son portefeuille de marques. L’éditeur de logiciel de gestion de flotte, qui travaille déjà avec des constructeurs majeurs tels que Stellantis et Renault, annonce la signature d’un partenariat stratégique avec Ford Pro pour la remontée des données OEM.

Cette association permet donc à SuiviDeFlotte d’intégrer directement les données natives issues des modèles Ford, qu’il s’agisse de véhicules particuliers ou utilitaires. Ce mode de déploiement, qui repose sur une activation à distance, permet en effet de supprimer les contraintes matérielles et de réduire les coûts d’installation, en passant par les boîtiers de première monte intégrés aux véhicules lors de leur fabrication.

"Avec Ford, nous poursuivons le développement de notre stratégie d’intégration avec les constructeurs. C’est un partenaire particulièrement dynamique sur le marché des véhicules professionnels, avec lequel nous partageons la même volonté d’apporter des solutions concrètes et performantes à nos clients communs", se réjouit Julien Rousseau, président de SuiviDeFlotte.

Une gestion de flotte simplifiée et optimisée

Concrètement, grâce à ce partenariat, SuiviDeFlotte accompagne les entreprises vers une gestion de flotte plus anticipative et mieux maîtrisée. Les anomalies techniques, les dérives d’usage ou encore les signaux faibles seront désormais détectés en amont, ce qui permet d’assurer une maintenance prédictive et d’éviter les immobilisations.

En outre, les données récoltées permettent de suivre avec précision la localisation et le kilométrage des véhicules, mais aussi d’accéder à des données beaucoup plus fines liées à l’entretien, comme les alertes techniques, les codes défauts, les besoins de maintenance ou encore la pression des pneus.

À cela s’ajoutent également des données comportementales, qui renseignent sur l’utilisation du véhicule, ainsi que des informations spécifiques aux voitures électriques, notamment sur l’autonomie, les cycles de recharge ou l’usage de la batterie. En parallèle, cette intégration permet aussi d’envisager des interactions directes avec les véhicules, notamment dans des contextes d’autopartage.

"Nous sommes très heureux de renforcer notre écosystème Ford Pro avec un acteur comme SuiviDeFlotte. Ce partenariat illustre notre volonté d’ouvrir les données Ford à des éditeurs reconnus, afin d’apporter toujours plus de valeur et de flexibilité à nos clients professionnels", explique Jérôme Germain, responsable du développement commercial data services chez Ford Pro Software Europe.