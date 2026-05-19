Ford renforce sa stratégie sur l'utilitaire

Numéro un des ventes en Europe sur le marché du véhicule utilitaire, le constructeur américain et sa filiale Ford Pro passent à la vitesse supérieure en proposant deux nouveaux modèles et des services dans le but de développer l'activité après-vente de son réseau de distribution.

Ford a dévoilé deux nouveaux modèles utilitaires, le Ranger Super Duty et le Transit City, et des services à destination des distributeurs. ©Le Journal de l'Automobile

Dans le cadre de son plan Ready Set Ford destiné au marché européen, présenté le 18 mai 2026 à Salzbourg (Autriche) devant une centaine de journalistes et de distributeurs, le constructeur américain a mis en avant sa stratégie sur le véhicule utilitaire, "l'un des fondamentaux de Ford en Europe", a souligné Jim Baumbick, président de Ford Europe.

Ford Pro, l'entité en charge des activités professionnelles, est en effet la première marque européenne de véhicules utilitaires depuis onze ans. En France, Ford Pro a commercialisé 33 111 utilitaires en 2025 (+5 %), un volume quasi identique à celui sur le créneau des véhicules particuliers. Dans un marché en baisse de 5,8 %, cette belle performance lui permet de se placer à la quatrième place du classement et à la première place des marques importées avec une part de marché de 9,2 %.

Plus qu'un simple constructeur

"Ford Pro passe du statut de constructeur automobile à celui de partenaire accélérateur de productivité, a indiqué Jim Baumbick. Nous ne nous contentons pas de vendre des fourgons, nous proposons un écosystème intégré de véhicules, de logiciels et de services."

Cette stratégie soutient l'objectif global de Ford de générer 25 % du bénéfice avant impôts de Ford Pro à partir des logiciels et des services. Au cours du premier trimestre 2026, le nombre d'abonnements payants à des logiciels a notamment augmenté de 30 % pour atteindre 879 000, avec des marges brutes supérieures à 50 %.

Pour rappel, depuis 2019, tous les véhicules Ford Pro sont équipés d’un modem embarqué. Plus de 1,2 million de clients européens sont aujourd’hui connectés, générant chaque jour près de six millions de signaux d’état exploités par le constructeur afin d’optimiser la disponibilité des véhicules. Grâce à ses outils de maintenance prédictive, Ford Pro affirme ainsi réduire les temps d’immobilisation en atelier et augmenter le nombre de jours d’utilisation des utilitaires.

Anticiper les réparations

Ford Pro compte donc aller plus loin en déployant ses services connectés auprès des petites entreprises. "Grâce aux nouveaux Dealer Uptime Services, chaque concessionnaire Ford peut surveiller l'état des véhicules de ses clients, en les contactant de manière proactive et en préparant les pièces et les ateliers avant l'arrivée du véhicule, a expliqué le constructeur. Les premiers projets pilotes montrent que les délais de réparation sont réduits de 50 % et que 80 % des réparations sont identifiées de manière proactive."

Pour les clients, cela signifie plus de temps de fonctionnement, plus de jours productifs, plus de revenus pour chaque véhicule qu'ils possèdent. Pour les concessionnaires, cela se traduit par un plus grand nombre de clients potentiels, une fidélité accrue de sa clientèle et une augmentation significative du potentiel de revenus.

Deux nouveaux produits

Sur le plan produits, Ford lance deux nouveaux modèles utilitaires qui viennent compléter les cinq nouveautés annoncées pour 2029 sur le segment des véhicules particuliers. Il s'agit d'une nouvelle version du Ranger, une proposition inédite sur ce marché. Il se distingue par des capacités de charge particulièrement élevées. Le pick-up peut remorquer jusqu’à 4,5 tonnes tout en conservant une charge utile proche de deux tonnes.

Pour supporter de telles contraintes, le Ranger Super Duty, en version uniquement diesel, reçoit plusieurs évolutions techniques : suspension renforcée, protections additionnelles du soubassement et garde au sol rehaussée.

En parallèle, Ford prépare l’arrivée du Transit City, un utilitaire électrique produit en Chine par Jiangling Motors Corporation, destiné au marché européen mais dont la commercialisation en France reste incertaine.

Positionné comme un complément du Ford E-Transit Custom, ce modèle de 150 ch embarque une batterie LFP de 56 kWh offrant jusqu’à 254 km d’autonomie et sera proposé en plusieurs configurations, dont une version châssis-cabine absente de la gamme Transit Custom.