La tentation chinoise de Ford pour compléter sa gamme utilitaire

Ford s’apprête à proposer un nouvel utilitaire léger électrique fabriqué par son partenaire chinois JMC. Présenté comme un complément idéal de la gamme Transit Custom, le Transit City sera déployé dans plusieurs pays européens. En France, sa commercialisation n'est pas encore actée.

Ford complète sa gamme VU avec le Transit City. ©Ford

Après les Transit Courier, Connect, Custom et 2 T, voici le Transit City. La gamme utilitaire Ford va bientôt s’enrichir de ce nouvel élément venu d’une contrée lointaine. Il s’agit en effet d’un véhicule électrique fabriqué par le constructeur chinois JMC, partenaire de longue date de l’américain.

Ce véhicule se destine au marché européen mais, à ce stade, sa commercialisation en France n’est pas confirmée. "Nous travaillons le sujet, nous assure un représentant de la marque dans l’Hexagone, la difficulté est d’arriver à le proposer à un prix compétitif". À ce stade, Ford France n’a pas résolu l’équation.

Complément du Transit Custom

Pourtant, sur le papier, le Transit City est perçu comme un complément de gamme idéal sur le segment du Transit Custom, proposé en électrique lui aussi. "Il y a un trou de souris pour cette proposition intermédiaire dans notre offre", poursuit notre interlocuteur.

Le Transit City est un utilitaire purement électrique (150 ch), relativement basique, doté d’une seule batterie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) de 56 kWh procurant une autonomie de 254 km. Pour la recharge rapide, le VU accepte jusqu’à 87 kW de puissance, de quoi passer de 10 à 80 % en 33 minutes. La charge lente (11 kW) à 80 % nécessite 4h30.

La gamme se compose de versions L1H1 (6 m3, charge utile de 1 085 kg), L2H2 (8,5 m3, 1 275 kg) et châssis-cabine. Cette dernière proposition, comme la H2 d’ailleurs, fait défaut dans la gamme Transit Custom. D'où le complément de gamme évoqué.

Le niveau d’équipement est aussi relativement complet. Le démarrage sans clé, le siège conducteur chauffant, un écran tactile de 12 pouces ou encore la caméra de recul et le régulateur de vitesse adaptatif sont au programme. Le but est de faciliter le quotidien des livreurs, à qui le Transit City s’adresse.

Tarifs non communiqués

"Nous avons conçu le Transit City pour être un outil de travail simple, efficace et efficient, répondant exactement aux besoins des professionnels urbains sans superflu", explique Simon Robinson, ingénieur en chef du nouveau Transit City.

Les pays accueillant ce nouveau venu ouvriront les commandes au second trimestre 2026. Les premières livraisons sont attendues en fin d’année. Les prix n’ont pas été communiqués.