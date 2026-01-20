Après une année 2025 réussie, SuiviDeFlotte poursuivra son développement technologique en 2026

Porté par l'intégration de l'intelligence artificielle au cœur de sa plateforme, SuiviDeFlotte a continué sa trajectoire de croissance en 2025. L'année prochaine, l’éditeur de logiciel entend passer à la vitesse supérieure, en développant notamment de nouveaux outils d’aide à la décision pour les flottes d'entreprises.

L'année 2025 de SuiviDeFlotte a notamment été marquée par le lancement au mois d'octobre du "centre des anomalies". ©SuiviDeFlotte

L’année 2025 marque un tournant technologique pour SuiviDeFlotte. L’éditeur de logiciel de gestion de flotte spécialisé dans la télématique, la gestion de parc et l’écoconduite a en effet intégré au mois d’octobre l'intelligence artificielle au cœur de sa plateforme, dans le but de proposer la meilleure expérience à ses clients.

Baptisée le "centre des anomalies", cette nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle permet donc de détecter automatiquement les incohérences dans les dépenses de carburant et d’autoroute. De quoi aider les gestionnaires de flotte à anticiper les dérives, réduire les coûts cachés et renforcer la fiabilité des données.

Pour accompagner la croissance de son activité, SuiviDeFlotte a poursuivi ses investissements dans le développement technologique et l’accompagnement client, avec dix recrutements réalisés sur l’année. En 2025, l’entreprise comptait ainsi 75 collaborateurs, dont 30 % dédiés aux fonctions produit et R&D, et elle en vise 100 à l’horizon 2027.

Des partenariats avec des constructeurs de premier plan

SuiviDeFlotte a également signé des partenariats stratégiques avec des constructeurs majeurs tels que Stellantis, Renault et Ford, dans le but d’ouvrir sa solution aux données OEM. La plateforme peut ainsi désormais récupérer nativement les datas directement transmises par les boîtiers de première monte intégrés dans les véhicules des douze marques partenaires, et ce, sans boîtier additionnel.

En 2026, l'éditeur prévoit d’ailleurs d’étendre sa solution à de nouvelles marques. "Après une phase d’équipement et de collecte de la donnée, le marché entre aujourd’hui dans une logique de pilotage. Notre objectif est d’accompagner cette transition en apportant des outils lisibles, exploitables et utiles à la décision", souligne Julien Rousseau, directeur général de SuiviDeFlotte.

Développer de nouveaux outils d’aide à la décision

La plateforme SuiviDeFlotte est donc désormais utilisée par 4 000 entreprises, avec un total de 60 000 véhicules sous supervision. Mais l’entreprise ne compte pas pour autant s’arrêter là. Elle a déjà présenté sa feuille de route pour 2026, qui s’articule autour de trois priorités.

SuiviDeFlotte souhaite d’abord approfondir l’analyse longitudinale des données de flotte et renforcer la hiérarchisation des anomalies par niveau de criticité. Enfin, l’entreprise entend aussi développer de nouveaux outils d’aide à la décision destinés aux directions flotte, financières et opérationnelles.