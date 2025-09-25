SuiviDeFlotte mise sur l’IA pour fiabiliser les données

SuiviDeFlotte enrichit sa plateforme avec le "centre des anomalies", un nouvel outil basé sur l’intelligence artificielle dont l’objectif est de traquer les incohérences liées aux dépenses de carburant et de péage. Un moyen pour les gestionnaires de flotte de réduire les coûts cachés et de fiabiliser leurs données.

Disponible à partir du 8 octobre 2025, le "centre des anomalies" de SuviDeFlotte sera progressivement enrichi avec de nouvelles fonctionnalités. ©SuiviDeFlotte

L’innovation est sûrement l’un des maîtres-mots de SuiviDeFlotte. En 24 années d’existence, l’éditeur de logiciel de gestion de flotte spécialisé dans la télématique, la gestion de parc et l’écoconduite n’a cessé de faire évoluer sa plateforme, dans le but de proposer la meilleure expérience à ses clients.

Rien qu’en 2025 par exemple, l’entreprise a déployé un nouveau module permettant d’importer sur son portail les FPS (forfait de post-stationnement) en se basant sur la géolocalisation du véhicule concerné. En juin dernier, SuiviDeFlotte a enrichi sa plateforme avec deux nouveaux modules. Le premier pour les péages sur autoroute et le second pour le carburant du week-end.

Et à partir du 8 octobre 2025, SuiviDeFlotte innovera à nouveau avec l’arrivée du "centre des anomalies". Cette nouvelle fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle permettra de détecter automatiquement les incohérences dans les dépenses de carburant et d’autoroute. De quoi aider les gestionnaires de flotte à anticiper les dérives, réduire les coûts cachés et renforcer la fiabilité des données.

Un gain de temps et d’argent

Cette nouvelle solution répond à un enjeu de taille pour les gestionnaires de flotte. En effet, les dépenses de carburant et de péage peuvent représenter jusqu'à 30 % du TCO d’un véhicule selon le type de flotte, le kilométrage et la zone d’activité. Or, les anomalies et les fraudes liées à ces postes de dépenses restent souvent difficiles à détecter. Car les gestionnaires de flotte sont aujourd’hui confrontés à des données toujours plus nombreuses, rendant de fait la prise de décision plus longue, mais aussi plus complexe.

Et c’est là qu’intervient le "centre des anomalies". Cette fonctionnalité conçue en interne par SuiviDeFlotte repose sur des algorithmes d’IA pour analyser en continu les données de consommation de carburant, de transactions de péage et de localisation du véhicule. Grâce au machine learning et aux 60 000 véhicules connectés (dont 25 % de poids lourds) à la solution SuiviDeFlotte, le système peut détecter un total de 13 types d’anomalies, parmi lesquelles figurent notamment un badge télépéage facturé deux fois, une quantité de carburant supérieure à la capacité du réservoir du véhicule ou encore un plein réalisé en dehors des horaires de travail.

Classées selon leur niveau de criticité (mineure, majeure et critique), les alertes sont alors centralisées et remontées dans un tableau unique, filtrable, avec code couleur. Chaque anomalie peut être validée, justifiée, ou faire l’objet d’un traitement escaladé par le gestionnaire de flotte. Ce dernier gagne donc un temps précieux dans le traitement des données, mais aussi pour trouver le véhicule concerné par l’anomalie. En parallèle, cette fonctionnalité lui garantit une meilleure maîtrise de ses dépenses, une sécurité renforcée, ainsi qu’un pilotage de sa flotte simplifié.

"Avec ce module, on passe d’une logique de contrôle manuel à un véritable pilotage intelligent des alertes. Le gestionnaire voit où agir, et tout de suite. Avec le centre des anomalies, le gestionnaire de parc retrouve un temps précieux et une transparence totale des dépenses ; on passe d’une surveillance réactive à une approche proactive automatisée", commente Julien Rousseau, directeur général de SuiviDeFlotte.

Proposé à partir de l’offre PRO de Gestion de Parc de SuiviDeFlotte, le module "centre des anomalies" s’adresse à toutes les flottes de véhicules, qu’elles soient composées de véhicules légers (VL), utilitaires (VU) ou poids lourds (PL). Il est accessible à partir de 3,20 euros par mois, selon la taille du parc et le niveau de service souscrit. Mais l’entreprise française ne compte pas s’arrêter là puisque le module sera enrichi dès 2026 avec de nouvelles fonctionnalités, comme l’identification du conducteur ou la détection d’un voyant défaut véhicule.