Voitures d'occasion : la courbe des prix BtoB s'inverse selon Auto1 Group

Les professionnels ont eu tendance à dépenser moins. Selon les données compilées par Auto1 Group pour son étude mensuelle, les prix des transactions de voitures d'occasion en BtoB sur la plateforme de remarketing Auto1.com ont fléchi en mai 2026. Le niveau de l'indice est retombé à 140,8 après avoir atteint un pic de 142 en avril dernier.

En comparaison avec mai 2025, l'indice de prix – dont la base 100 a été fixée en janvier 2015 pour mémoire – a baissé de 0,5 % cette année. À noter que, depuis la fin des cycles de confinement liés à la Covid au printemps 2021, le niveau de tarification moyen au mois de mai s'élève à 144,6.

La tradition de la remontée en juin

Surtout, pour la première fois depuis le début de l'année 2026, la courbe a donc pris une trajectoire inverse. Auto1.com constatait, au cours des quatre derniers mois, une légère poussée avec pour point de départ un indice à 136,6 en janvier. Le mois de mai reste au-dessus de la moyenne des deux dernières années : l'indice était de 138,1 en 2024, de 139,7 en 2025 et il est à 139,3 de moyenne en 2026 pour le moment.

Une réjouissance qui pourrait être de courte durée. En effet, la moyenne des montants négociés pour des voitures d'occasion entre professionnels a toujours subi une inflation entre mai et juin, depuis 2019. Ce qui, à l'époque, avait marqué une rupture avec le mouvement traditionnel de régression saisonnière.