Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Voitures d'occasion : la courbe des prix BtoB s'inverse selon Auto1 Group

Publié le 28 mai 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Pour la première fois depuis le début de l'année 2026, il y a une inflexion des prix de transaction de voitures d'occasion entre professionnels sur Auto1.com. En mai, l'indice établi par la plateforme de remarketing reste cependant au-dessus de la moyenne observée durant les deux dernières années.
Auto1 voiture d'occasion prix
Après quatre mois de hausses successives, le prix des VO en BtoB sur Auto1.com a diminué. ©AdobeStock

Les professionnels ont eu tendance à dépenser moins. Selon les données compilées par Auto1 Group pour son étude mensuelle, les prix des transactions de voitures d'occasion en BtoB sur la plateforme de remarketing Auto1.com ont fléchi en mai 2026. Le niveau de l'indice est retombé à 140,8 après avoir atteint un pic de 142 en avril dernier.

 

En comparaison avec mai 2025, l'indice de prix – dont la base 100 a été fixée en janvier 2015 pour mémoire – a baissé de 0,5 % cette année. À noter que, depuis la fin des cycles de confinement liés à la Covid au printemps 2021, le niveau de tarification moyen au mois de mai s'élève à 144,6.

 

La tradition de la remontée en juin

 

Surtout, pour la première fois depuis le début de l'année 2026, la courbe a donc pris une trajectoire inverse. Auto1.com constatait, au cours des quatre derniers mois, une légère poussée avec pour point de départ un indice à 136,6 en janvier. Le mois de mai reste au-dessus de la moyenne des deux dernières années : l'indice était de 138,1 en 2024, de 139,7 en 2025 et il est à 139,3 de moyenne en 2026 pour le moment.

 

Europe : la crise des carburants fait remonter l'offre de voitures d'occasion en mai 2026

 

Une réjouissance qui pourrait être de courte durée. En effet, la moyenne des montants négociés pour des voitures d'occasion entre professionnels a toujours subi une inflation entre mai et juin, depuis 2019. Ce qui, à l'époque, avait marqué une rupture avec le mouvement traditionnel de régression saisonnière.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

EMVO 2026 : retour en images sur l'événement VO de l'année

EMVO 2026 : retour en images sur l'événement VO de l'année

Grands Prix EMVO 2026 : Nissan, Sipa et Starterre récompensés

Grands Prix EMVO 2026 : Nissan, Sipa et Starterre récompensés

Europe : la crise des carburants fait remonter l'offre de voitures d'occasion en mai 2026

Europe : la crise des carburants fait remonter l'offre de voitures d'occasion en mai 2026

Nissan France lance le test grandeur nature de Replay

Nissan France lance le test grandeur nature de Replay

États-Majors du VO 2026 : une grande fête sous tension

États-Majors du VO 2026 : une grande fête sous tension

Leasing social : le gouvernement ouvre la voie aux véhicules électriques d’occasion

Leasing social : le gouvernement ouvre la voie aux véhicules électriques d’occasion

Laisser un commentaire

cross-circle