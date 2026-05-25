Cinq bonnes raisons de se rendre aux États-Majors du VO 2026

Le Journal de l'Automobile organisera, le 27 mai 2026, la 15e édition des États-Majors du VO (EMVO). Cet événement sans commune mesure dans le paysage français donnera encore une fois la possibilité à tous les professionnels de l'écosystème de la vente de voitures d'occasion de se réunir le temps d'une journée. Vous n'êtes jamais venu ou hésitez à refaire le déplacement ? Voici cinq bonnes raisons de rejoindre l'hippodrome de ParisLongchamp.

Pour trouver des partenaires

Cette édition 2026 des EMVO attirera encore plus d'exposants que par le passé. En tant que visiteurs, vous pourrez découvrir un total de 74 stands. La visite du salon vous permettra de rencontrer d'éventuels futurs partenaires car nous avons réussi à capter un écosystème complet d'outils opérationnels et de services destiné au consommateur final. Le tout en restant à la pointe des technologies.

Découvrez l'envers du décor des États-Majors du VO

Pour comprendre les grandes orientations

Grâce à un dispositif de trois salles dédiées, un total de quinze ateliers thématiques (workshops) se tiendront tout au long de la matinée. Animés par des partenaires des EMVO 2026, ils vous ouvriront les accès à des nouvelles méthodes de travail, à des outils technologiques révolutionnaires ou encore à des analyses de marché exclusives. Des espaces privatisés au sein desquels les échanges peuvent être menés en toute confiance et sans tabou.

Pour la convivialité du lieu

Les États-Majors du VO investissent pour la quatrième fois l'hippodrome de ParisLongchamp. Ce lieu prestigieux situé au cœur du poumon vert de la capitale offre un cadre de plus de 4 000 m2 d'espace intérieur et extérieur. Tous les visiteurs auront le loisir de pouvoir échanger entre pairs ou de faire des rencontres pour enrichir toujours plus leur carnet d'adresses dans une ambiance de garden party sans prétention.

Pour partager des idées

Après les très attendues tables rondes et remises de prix, la conférence plénière qui se tient l'après-midi constitue le temps fort de cette journée consacrée au commerce de voitures d'occasion. Des distributeurs automobiles, des constructeurs, des financeurs et des fournisseurs de solution défileront sur la scène pour répondre aux questions des journalistes et livrer des secrets d'organisation qui aideront à faire évoluer la filière.

Pour sortir de son quotidien

Ce rendez-vous est devenu incontournable dans l'agenda des concessionnaires, des marchands et des négociants car il ne dure qu'une seule journée. Un court moment aux allures de bulle de respiration qui offre la possibilité de prendre de la hauteur en quittant les murs de son bureau. Cet événement est parvenu à fidéliser une grande partie des participants qui n'a jamais manqué une seule édition depuis la création en 2012.