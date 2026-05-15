Rapports d'historique : Autorigin entérine le rachat de PitStop et vise l'international

Un mouvement de concentration est à signaler dans l'univers des éditeurs de rapports d'historique de voitures d'occasion. Après plusieurs mois de démarches administratives, Autorigin a officialisé l'acquisition de la société PitStop. Une opération capitalistique qui permet à l'entreprise française d'étendre son service digital au Royaume-Uni.

La structure consolidée sera domiciliée en France. Pierre-Emmanuel Tanguy, fondateur de PitStop, en devient le directeur général. Il se place sous la coupe de Laurent Bermejo, qui conserve son statut de président. Ce dernier y voyant la possibilité de prendre du recul sur les opérations, en laissant les rênes à un dirigeant plus familier des nouveaux enjeux technologiques.

Une technologie pour déployer plusieurs pays

Sur le plan des ressources humaines, deux équipes fonctionneront en parallèle de chaque côté de la Manche. Pierre-Emmanuel Tanguy restera à la tête des collaborateurs britanniques, tandis que Stéphane Serrano conservera la direction commerciale dans l'Hexagone. "Nous recrutons des commerciaux en France, ainsi que des ingénieurs et des profils marketing dans les deux pays", a détaillé Pierre-Emmanuel Tanguy, au Journal de l'Automobile.

Dans le registre technique, les deux plateformes digitales n'en font désormais plus qu'une seule. Celle d'Autorigin a été maintenue et sert de base de travail pour les activités au Royaume-Uni. Et Pierre-Emmanuel Tanguy d'annoncer que le nom de PitStop changera prochainement pour marquer la transformation. Il n'a cependant pas révélé la future appellation. Cette division deviendra une brique indispensable à la vérification d'historique.

La France, le Royaume-Uni et ensuite d'autres pays s'ajouteront à la liste. Une internationalisation dont on peut attendre les premiers chantiers en 2026, d'après le directeur général. "Certains des groupes de distribution que nous comptons parmi nos clients attendent un niveau de service équivalent pour leur filiale étrangère et nous allons répondre à cette demande", se cantonne-t-il à dire.

Un nouveau site en France

Aux manettes depuis six mois de manière officieuse, Pierre-Emmanuel Tanguy compte ses premières concrétisations à son actif. D'abord, il s'est employé à diversifier les sources BtoB pour fiabiliser les données communiquées. Puis, en avril, Autorigin a mis en ligne son nouveau site internet. Plus fluide pour les utilisateurs particuliers, il délivre des rapports d'historique enrichis des sources préalablement trouvées. Bilan : malgré l'augmentation substantielle du prix – qui a pratiquement doublé –, le taux de conversion aurait tout de même progressé, selon le directeur général.

"Nous demandons à chaque client de noter la qualité du rapport d'historique à la fin de la lecture. Nous sommes à 4,2/5 de moyenne actuellement. Ce qui nous conforte dans les choix effectués", commente Pierre-Emmanuel Tanguy. Il promet d'aller plus loin. Non seulement parce que la technologie lui permet de le faire, mais aussi parce que la concurrence directe ne cesse d'investir dans la modernisation des plateformes.