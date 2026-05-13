Rapports d'historique : CarVertical poursuit son ascension

Le vent reste en poupe pour CarVertical. L'éditeur de rapports d'historique de véhicules d'occasion a fait part d'une nette augmentation de son chiffre d'affaires en 2025. Dans un communiqué publié le 12 mai 2026, la société lituanienne a indiqué une croissance de 40 % l'an passé, à 75,8 millions d'euros.

Une performance qui découle d'abord d'une expansion de la couverture géographique. En ouvrant de nouveaux marchés, l'éditeur a mécaniquement accru son chiffre d'affaires. L’Irlande, l’Autriche, la Moldavie, la Nouvelle-Zélande, la Bosnie-Herzégovine et les Pays-Bas sont autant de pays ajoutés à la liste, en 2025.

Approche BtoB

La société lituanienne a aussi cherché à renforcer ses positions sur des marchés majeurs. Après avoir conquis des clients en Europe centrale, l'accent a été mis sur l'Europe de l'Ouest. La France, l'Allemagne et l'Italie ont fait l'objet de campagnes d'investissement. Le Royaume-Uni et les pays nordiques ont également profité de solutions spécifiquement développées pour leurs besoins.

Dans l'Hexagone, CarVertical assume davantage une approche BtoB de son service d'édition de rapports d'historique. L'exercice 2025 s'est ainsi soldé par une croissance de chiffre d'affaires de l'ordre de 68 % sur ce canal. Les signatures avec SpiderVO et plus récemment avec OpenHive sont une preuve de cette volonté d'établir des relations avec les revendeurs de voitures d'occasion.

La France reflète une tendance. En effet, CarVertical en tant que groupe a encore augmenté de 85 % ses revenus en BtoB l'an passé. Ce qui fait suite aux progressions de 47 % en 2023 et 101 % en 2024.

Le cap des 1 000 sources

La courbe ne devrait pas s'aplanir. "En 2026, nous visons des résultats encore meilleurs et une expansion vers de nouveaux marchés, avec des régions inattendues déjà identifiées", a déclaré Rokas Medonis, CEO de CarVertical. Face à la concurrence de plus en plus étoffée, il parie sur la qualité des sources. "Notre stratégie de croissance ne repose ni sur la chance ni sur une dynamique passagère, mais sur un investissement massif dans la qualité des données", s'est-il encore exprimé.

D'ailleurs, d'après le communiqué, CarVertical annonce avoir tout juste passé le palier des 1 000 sources contributives à l'échelle mondiale.