Stock VO : la voilure s'est réduite chez les revendeurs en avril 2026

Le nombre de voitures d'occasion de moins de sept ans en stock chez les revendeurs s'est légèrement effrité. Dans un contexte de chute des ventes de l'ordre de 6,3 % entre mars et avril 2026, les réserves ont tout de même diminué de 4,2 %, sur la même période. Selon l'étude d'Autobiz, le mois dernier s'est terminé avec quelque 438 000 unités en parc.

Sans sortir de la normale de ce début d'année 2026, ce total s'inscrit légèrement en dessous de la moyenne. Depuis janvier, les professionnels bouclent leur fin de mois avec une moyenne de 452 500 voitures d'occasion cumulées.

Face à ces constatations, il faudrait potentiellement 2,1 mois pour assurer une rotation du stock. Ce qui était déjà le cas en avril 2025. En revanche, du fait de la dynamique commerciale plus porteuse en mars, la liquidité était meilleure en mars dernier (2 mois).

La demande absorbe l'afflux de VE

Au premier quadrimestre 2026, les revendeurs ont vu passer autour de 45 000 voitures électriques d'occasion sur leurs parcs. Un volume supérieur à la fois à celui estimé de l'an passé (39 000 unités) et à celui constaté au dernier quadrimestre 2025 (43 000 unités). Mais l'envolée de la demande (+15,2 %) entre Q4 2025 et Q1 2026 a permis de contenir la profusion.

Après avoir été de 266 euros en février, puis de 220 euros en mars, l'écart de prix avec la cote Autobiz s'est établi à 215 euros en avril 2026. Une situation que la société d'analyse de marché interprète comme la traduction d'une progressive atténuation de la pression tarifaire qui persiste néanmoins en France.